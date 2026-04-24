На захопленому Іраном кораблі Epaminondas є українці, — ЗМІ

КВІР захопили два контейнеровози в Ормузькій протоці під прапорами Панами і Ліберії. І на кожному з них є європейці, зокрема українці.

Тепер у полоні в іранців перебувають сорок членів екіпажу, зокрема громадяни України, Філіппін, Хорватії та Чорногорії, повідомляє Reuters.

Іранці показали, як захоплювали судна

Два контейнеровози, захоплені Іраном поблизу Ормузької протоки, були направлені в порт Бандар-Аббас. Тегеран взяв на абордаж кораблі після того, як пообіцяв вжити заходів у відповідь після того, як американські сили захопили іранське судно трьома днями раніше.

Один із кораблів належить компанії MSC, найбільшій у світі групі контейнерних перевезень, інший був зафрахтований цією ж компанією.

"Близько 20 озброєних до зубів іранців штурмували судно. Моряки перебувають під контролем іранців, їхні пересування на судні обмежені, але іранці поводяться з ними добре", — повідомив агентству Reuters родич одного з моряків.

"Корабель стоїть на якорі за дев'ять морських миль від іранського узбережжя. Переговори між MSC та Іраном тривають, наші моряки в порядку", — заявив міністр морських справ Чорногорії Філіп Радулович державному телеканалу RTCG.

За його словами, четверо моряків на борту судна MSC Francesca, включно з капітаном, є громадянами Чорногорії. Міністерство закордонних справ Хорватії підтвердило також наявність на борту двох хорватів.

На борту MSC Francesca є хорвати і громадяни Чорногорії Фото: marine traffic

Повна інформація про склад екіпажу судна під панамським прапором поки що не розголошується, але для великих контейнеровозів зазвичай потрібно щонайменше 20 осіб. Компанія MSC відмовилася від коментарів.

За даними грецької берегової охорони, екіпаж судна "Епамінондас" під ліберійським прапором складається з 21 людини, включно з українцями та філіппінцями. Судно прямувало до Індії.

На борту Epaminondas є українці Фото: marine traffic

Повідомляють, що обидва екіпажі перебувають у безпеці, але влада їхніх країн заявила, що запитує інформацію про самопочуття моряків і працює над їхнім звільненням.

Інформації про те, який вантаж, якщо такий був, перевозили кораблі, не було опубліковано.

У МЗС України захоплення українських моряків поки не коментували.

Системи стеження за обома суднами було відключено, але джерела у сфері морської безпеки повідомили, що дані судноплавства вказують на те, що вони перебували поблизу Бандар-Аббаса.

Нагадаємо, захоплення кораблів почалися 19 квітня, коли американські військові відкрили вогонь і захопили вантажне судно Touska під іранським прапором. На додаток до трьох танкерів, перехоплених днем раніше, Міністерство оборони США повідомило в четвер, що воно піднялося на борт танкера M/T Majestic, завантаженого іранською нафтою, в Індійському океані. Окремо аналітична компанія Vortexa повідомила, що зафіксувала шість танкерів, які перевозили понад 10 мільйонів барелів іранської нафти, що перетнули протоку та залишили зону блокади в період з 13 по 21 квітня.

"Збройні сили Ісламської Республіки Іран незабаром дадуть відповідь і завдадуть удару у відповідь по цьому збройному піратству з боку американських військових", — заявив у відповідь представник армії.

Міністерство закордонних справ Ірану вимагає негайного звільнення судна, його екіпажу та їхніх сімей. Інформація про членів екіпажу не розголошується.

13 квітня США ввели блокаду суден, пов'язаних з Іраном. За даними Центрального командування США, 31 судну було наказано розвернутися або повернутися в порт.

При цьому Дональд Трамп вважає, що захоплення іноземних кораблів Іраном оголошене ним перемир'я не порушує.

При цьому США розробляють нові військові сценарії ударів по Ірану в Ормузькій протоці на випадок зриву крихкого "перемир'я" між сторонами. Йдеться про потенційні атаки на іранські військові об'єкти, які можуть блокувати ключовий маршрут транспортування нафти.