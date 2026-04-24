На захваченном Ираном корабле Epaminondas есть украинцы, — СМИ

КСИР захватили два контейнеровоза в Ормузском проливе под флагами Панамы и Либерии. И на каждом из них есть европейцы, в том числе украинцы.

Теперь в плену у иранцев находятся сорок членов экипажа, в том числе граждане Украины, Филиппин, Хорватии и Черногории, сообщает Reuters.

Иранцы показали, как захватывали судна

Два контейнеровоза, захваченные Ираном вблизи Ормузского пролива, были направлены в порт Бандар-Аббас. Тегеран взял на абордаж корабли после того, как пообещал принять ответные меры после того, как американские силы захватили иранское судно тремя днями ранее.

Один из кораблей принадлежит компании MSC, крупнейшей в мире группе контейнерных перевозок, другое было зафрахтовано этой же компанией.

"Около 20 вооруженных до зубов иранцев штурмовали судно. Моряки находятся под контролем иранцев, их передвижения на судне ограничены, но иранцы обращаются с ними хорошо", — сообщил агентству Reuters родственник одного из моряков.

"Корабль стоит на якоре в девяти морских милях от иранского побережья. Переговоры между MSC и Ираном продолжаются, наши моряки в порядке", — заявил министр морских дел Черногории Филип Радулович государственному телеканалу RTCG.

По его словам, четверо моряков на борту судна MSC Francesca, включая капитана, являются гражданами Черногории. Министерство иностранных дел Хорватии подтвердило также наличие на борту двух хорватов.

На борту MSC Francesca есть хорваты и граждане Черногории

Полная информация о составе экипажа судна под панамским флагом пока не разглашается, но для крупных контейнеровозов обычно требуется как минимум 20 человек. Компания MSC отказалась от комментариев.

По данным греческой береговой охраны, экипаж судна "Эпаминондас" под либерийским флагом состоит из 21 человека, включая украинцев и филиппинцев. Судно направлялось в Индию.

На борту Epaminondas есть украинцы

Сообщается, что оба экипажа находятся в безопасности, но власти их стран заявили, что запрашивают информацию о самочувствии моряков и работают над их освобождением.

Информация о том, какой груз, если таковой имелся, перевозили корабли, не была опубликована.

В МИД Украины захват украинских моряков пока не комментировали.

Системы слежения за обоими судами были отключены, но источники в сфере морской безопасности сообщили, что данные судоходства указывают на то, что они находились вблизи Бандар-Аббаса.

Напомним, захваты кораблей начались 19 апреля, когда американские военные открыли огонь и захватили грузовое судно Touska под иранским флагом. В дополнение к трем танкерам, перехваченным днем ​​ранее, Министерство обороны США сообщило в четверг, что оно поднялось на борт танкера M/T Majestic, загруженного иранской нефтью, в Индийском океане. Отдельно аналитическая компания Vortexa сообщила, что зафиксировала шесть танкеров, перевозивших более 10 миллионов баррелей иранской нефти, которые пересекли пролив и покинули зону блокады в период с 13 по 21 апреля.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран вскоре ответят и нанесут ответный удар по этому вооруженному пиратству со стороны американских военных", — заявил в ответ представитель армии.

Министерство иностранных дел Ирана потребовало немедленного освобождения судна, его экипажа и их семей. Информация о членах экипажа не разглашается.

13 апреля США ввели блокаду судов, связанных с Ираном. По данным Центрального командования США, 31 судну было приказано развернуться или вернуться в порт.

При этом Дональд Трамп считает, что захват иностранных кораблей Ираном объявленное им перемирие не нарушает.

При этом США разрабатывают новые военные сценарии ударов по Ирану в Ормузском проливе на случай срыва хрупкого "перемирия" между сторонами. Речь идет о потенциальных атаках на иранские военные объекты, которые могут блокировать ключевой маршрут транспортировки нефти.