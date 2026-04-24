Витік нафти у море і токсичне повітря у Туапсе: росіяни звинувачують владу, — ЗМІ

У Туапсе через три доби загасили пожежу в порту. У місті пройшли "нафтові дощі", а у повітрі багато сажі та інших сполук. Також росіяни заявляють, що влада навіть не скасувала заняття в школах.

Попри те, що на морському терміналі вдалося локалізували вогонь, нафта вже потрапила у море. Влада заявляє, що роботи з повної ліквідації пожежі продовжуються, в них беруть участь 276 осіб та 77 одиниць техніки. Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю, пише видання "Медуза".

Нафта потрапила у море в Туапсе

Через сильну пожежу в місті різко погіршилася якість повітря, випали "нафтові дощі". Місцеві жителі, як зазначало "Агентство", скаржаться, що влада практично нічого не повідомляє про ситуацію і не скасувала заняття в школах.

Тільки на третю добу 22 квітня оперативний штаб регіону опублікував попередження для мешканців, у якому порадив їм не відчиняти вікна та рідше виходити на вулицю. У попередженні йшлося, що в деяких мікрорайонах допустимі концентрації бензолу, ксилолу та сажі у повітрі перевищили норму у 2–3 рази.

Окрім цього, нафта вже потрапила у море, опозиційні ЗМІ пишуть, що це сталося через бездіяльності влади.

Як пише "Медуза", 20 квітня оперштаб повідомив, що на річці встановлено 750 метрів бонових загороджень та спеціальні пристрої для збирання нафтопродуктів.

"Але 24 квітня, вже після другої пожежі, місцеві жителі написали у соцмережах, що "захисні споруди ось-ось не витримають", стверджуючи, що нафтопродукти прибирають лопатами чотири особи, а "від адміністрації жодної допомоги", — пишуть автори публікації.

В оперштабі Краснодарського краю заявили, що через зливи піднялася вода в річці Туапсе, і "відбувся перелив нафтопродуктів через раніше виставлені бонові загородження".

"Нижче за течією у руслі річки збирають нафтопродукти, які частково потрапили до акваторії моря, а також на берег", — додали в оперштабі.

Удари по Туапсе: що відомо

Нагадаємо, серія вибухів у Туапсе розпочалася пізно ввечері 15 квітня 2026 року. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів, а на відео з місця подій було видно дим і вогонь над резервуарами з російською нафтою.

Далі удари сталися в ніч на 16-те і 20 квітня, після чого росіяни повідомляли про безліч вибухів і масштабну пожежу. У мережі жителі публікують наслідки пожежі, що замовчує місцева влада.

Пожежа у Туапсе

А поки у Туапсе 276 осіб і 77 одиниць техніки, продовжували третю добу гасити пожежу на НПЗ і морському терміналі, що спалахнула після атаки БпЛА. Працівники міжрайонної прокуратури вирішили висадити дерева. Силовики опублікували звіт про озеленення міста напередодні 9 травня, позуючи з деревами і лопатами на тлі стовпів чорного диму.