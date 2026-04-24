Утечка нефти в море и токсичный воздух в Туапсе: россияне обвиняют власти, — СМИ

В Туапсе спустя трое суток потушили пожар в порту. В городе прошли "нефтяные дожди", а в воздухе много сажи и других соединений. Также россияне заявляют, что власти даже не отменили занятия в школах.

Несмотря на то, что на морском терминале удалось локализовать огонь, нефть уже попала в море. Власти заявляют, что работы по полной ликвидации пожара продолжаются, в них участвуют 276 человек и 77 единиц техники. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, пишет издание "Медуза".

Нефть попала в море в Туапсе

Из-за сильного пожара в городе резко ухудшилось качество воздуха, выпали "нефтяные дожди". Местные жители, как отмечало "Агентство", жалуются, что власти практически ничего не сообщают о ситуации и не отменили занятия в школах.

Только на третьи сутки 22 апреля оперативный штаб региона опубликовал предупреждение для жителей, в котором посоветовал им не открывать окна и реже выходить на улицу. В предупреждении говорилось, что в некоторых микрорайонах допустимые концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе превысили норму в 2-3 раза.

Кроме этого, нефть уже попала в море, оппозиционные СМИ пишут, что это произошло из-за бездействия властей.

Как пишет "Медуза", 20 апреля оперштаб сообщил, что на реке установлено 750 метров боновых заграждений и специальные устройства для сбора нефтепродуктов.

"Но 24 апреля, уже после второго пожара, местные жители написали в соцсетях, что "защитные сооружения вот-вот не выдержат", утверждая, что нефтепродукты убирают лопатами четыре человека, а "от администрации никакой помощи", — пишут авторы публикации.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что из-за ливней поднялась вода в реке Туапсе, и "произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения".

"Ниже по течению в русле реки собирают нефтепродукты, которые частично попали в акваторию моря, а также на берег", — добавили в оперштабе.

Удары по Туапсе: что известно

Напомним, серия взрывов в Туапсе началась поздно вечером 15 апреля 2026 года. Местные жители жаловались на атаку дронов, а на видео с места событий был виден дым и огонь над резервуарами с российской нефтью.

Далее удары произошли в ночь на 16-е и 20 апреля, после чего россияне сообщали о множестве взрывов и масштабном пожаре. В сети жители публикуют последствия пожара, что замалчивают местные власти.

Пожар в Туапсе

А пока в Туапсе 276 человек и 77 единиц техники, продолжали третьи сутки тушить пожар на НПЗ и морском терминале, вспыхнувший после атаки БпЛА. Работники межрайонной прокуратуры решили высадить деревья. Силовики опубликовали отчет об озеленении города накануне 9 мая, позируя с деревьями и лопатами на фоне столбов черного дыма.