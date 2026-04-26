У Колумбії підірвали пасажирський автобус: 13 людей загинуло, десятки поранених

У Колумбії в муніципалітеті Кахібіо на Панамериканському шосе стався теракт — там підірвали пасажирський автобус. Внаслідок інциденту відомо про 13 загиблих.

38 осіб дістали поранення, серед них — п'ятеро дітей. Про це повідомило видання Reuters.

Командувач Збройних сил Колумбії генерал Уго Лопес після вибуху звинуватив у теракті дисидентські угруповання, які складаються з колишніх членів ФАРК. Зокрема, йдеться про фракцію Хайме Мартінеса та мережу Івана Мордіско. Ці угруповання виступають проти мирної угоди, укладеної з урядом у 2016 році, і займаються боротьбою за контроль над наркотрафіком.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив напад і назвав винуватців злочину "фашистами та наркоторговцями".

У Колумбії регулярно відбуваються акти насильства

В останні дні в Колумбії активізувалися радикальні угруповання, які проводять регулярні напади. Зокрема, за останні два дні в регіоні сталося 26 інцидентів, включно з атаками на поліцейські відділки, об'єкти цивільної авіації та підривами замінованих автомобілів поблизу військових баз у містах Калі й Пальміра.

Атаки пов'язані з боротьбою між злочинними угрупованнями, які намагаються контролювати трафік наркотиків через порт Буенавентура до Європи та Центральної Америки.

Колумбійська влада вже оголосила про мобілізацію додаткових сил безпеки та посилення розвідувальних заходів.

За інформацію, яка допоможе затримати лідера одного з дисидентських угруповань на прізвисько Марлон, призначено винагороду понад $1 млн. Місцеві чиновники закликають уряд до негайної реакції через значне загострення ситуації.

