В Колумбии взорвали пассажирский автобус: 13 человек погибли, десятки раненых

В Колумбии в муниципалитете Кахибио на Панамериканском шоссе произошел теракт — там взорвали пассажирский автобус. В результате инцидента известно о 13 погибших.

38 человек получили ранения, среди них — пятеро детей. Об этом сообщило издание Reuters.

Командующий Вооруженных сил Колумбии генерал Уго Лопес после взрыва обвинил в теракте диссидентские группировки, которые состоят из бывших членов ФАРК. В частности, речь идет о фракции Хайме Мартинеса и сети Ивана Мордиско. Эти группировки выступают против мирного соглашения, заключенного с правительством в 2016 году, и занимаются борьбой за контроль над наркотрафиком.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил нападение и назвал виновников преступления "фашистами и наркоторговцами".

В Колумбии регулярно происходят акты насилия

В последние дни в Колумбии активизировались радикальные группировки, которые проводят регулярные нападения. В частности, за последние два дня в регионе произошло 26 инцидентов, включая атаки на полицейские участки, объекты гражданской авиации и подрывы заминированных автомобилей вблизи военных баз в городах Кали и Пальмира.

Атаки связаны с борьбой между преступными группировками, которые пытаются контролировать трафик наркотиков через порт Буэнавентура в Европу и Центральную Америку.

Колумбийские власти уже объявили о мобилизации дополнительных сил безопасности и усилении разведывательных мероприятий.

За информацию, которая поможет задержать лидера одной из диссидентских группировок по прозвищу Марлон, назначено вознаграждение более $1 млн. Местные чиновники призывают правительство к немедленной реакции из-за значительного обострения ситуации.

