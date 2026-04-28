У Сирії судять Башара Асада, який утік до Росії

Перше слухання у справі поваленого президента Башара Асада і високопосадовців його колишнього уряду відбулося на минулих вихідних. Особисто на суді був присутній тільки колишній співробітник служби безпеки і його родич Атіф Наджиб.

Башара Асада і його брата Махера Асада, які втекли з Сирії, судили заочно. "Сьогодні ми починаємо перші судові процеси в рамках перехідного правосуддя в Сирії", — заявив суддя Фахр ад-Дін аль-Арьян, відкриваючи засідання, пише France24.

Атіфа Наджиба судять очно, його родичів Асадів — заочно

"Це включає в себе як обвинувачених, які перебувають під вартою і присутні на лаві підсудних, так і обвинувачених, які сховалися від правосуддя", — сказав він.

Джерело в судових органах заявило, що ці судові розгляди знаменують початок підготовки до судів над Асадом, його братом та іншими видатними діячами, такими як Наджиб.

Наджиб, заарештований у січні 2025 року після краху уряду Асада, постав перед судом у Дамаску в смугастій тюремній робі.

Раніше він очолював політичне управління безпеки Сирії в південній провінції Дараа, де 2011 року вперше спалахнуло сирійське повстання.

Його звинувачують у керівництві масштабною кампанією репресій і арештів у цьому регіоні.

Тринадцятирічна громадянська війна в Сирії забрала життя понад півмільйона людей і призвела до переміщення мільйонів інших. Десятки тисяч людей зникли безвісти, деякі опинилися у в'язницях.

Нова влада Сирії неодноразово заявляла про намір забезпечити справедливість і притягнути до відповідальності винних у звірствах епохи Асада, в той час як активісти і міжнародне співтовариство підкреслювали важливість перехідного правосуддя.

Президент Сирії Ахмед аш-Шара заявив перед судом, що справедливість залишиться "головною метою, до досягнення якої прагнуть держава і її інститути".

Суддя не ставив Наджибу запитань під час недільного засідання, яке було присвячене "підготовчим адміністративним і юридичним процедурам", і оголосив, що друге слухання відбудеться 10 травня.

Джерело в судових органах повідомило, що під час очних судових процесів розглядатимуть справи Вассіма аль-Асада, ще одного родича поваленого президента, колишнього верховного муфтія Ахмеда Бадреддіна Хассуна, а також військових і співробітників служб безпеки, заарештованих новою владою протягом останніх місяців.

Башар Асад із сім'єю зараз перебуває в Росії

У грудні 2024 року, коли сили, очолювані ісламістами, наблизилися до Дамаска, Асад втік до Москви, взявши з собою лише жменьку довірених осіб, кинувши високопоставлених чиновників, слуг і співробітників служб безпеки. Повідомляється, що деякі з них виїхали за кордон або знайшли притулок у прибережному районі Сирії, де живуть алавіти.

