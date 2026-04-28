В Сирии судят Башара Асада, сбежавшего в Россию

Первое слушание по делу свергнутого президента Башара Асада и высокопоставленных чиновников его бывшего правительства состоялось на минувших выходных. Лично на суде присутствовал только бывший сотрудник службы безопасности и его родственник Атиф Наджиб.

Башара Асада и его брата Махера Асада, бежавших из Сирии, судили заочно. "Сегодня мы начинаем первые судебные процессы в рамках переходного правосудия в Сирии", — заявил судья Фахр ад-Дин аль-Арьян, открывая заседание, пишет France24.

Атифа Наджиба судят очно, его родственников Асадов - заочно

"Это включает в себя как обвиняемых, находящихся под стражей и присутствующих на скамье подсудимых, так и обвиняемых, скрывшихся от правосудия", — сказал он.

Источник в судебных органах, заявил, что эти судебные разбирательства знаменуют начало подготовки к судам над Асадом, его братом и другими видными деятелями, такими как Наджиб.

Наджиб, арестованный в январе 2025 года после краха правительства Асада, предстал перед судом в Дамаске в полосатой тюремной робе.

Відео дня

Ранее он возглавлял политическое управление безопасности Сирии в южной провинции Дараа, где в 2011 году впервые вспыхнуло сирийское восстание.

Его обвиняют в руководстве масштабной кампанией репрессий и арестов в этом регионе.

Тринадцатилетняя гражданская война в Сирии унесла жизни более полумиллиона человек и привела к перемещению миллионов других. Десятки тысяч людей пропали без вести, некоторые оказались в тюрьмах.

Новые власти Сирии неоднократно заявляли о намерении обеспечить справедливость и привлечь к ответственности виновных в зверствах эпохи Асада, в то время как активисты и международное сообщество подчеркивали важность переходного правосудия.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил перед судом, что справедливость останется "главной целью, к достижению которой стремятся государство и его институты".

Судья не задавал Наджибу вопросов во время воскресного заседания, которое было посвящено "подготовительным административным и юридическим процедурам", и объявил, что второе слушание состоится 10 мая.

Источник в судебных органах сообщил, что в ходе очных судебных процессов будут рассматриваться дела Вассима аль-Асада, еще одного родственника свергнутого президента, бывшего верховного муфтия Ахмеда Бадреддина Хассуна, а также военных и сотрудников служб безопасности, арестованных новыми властями в последние месяцы.

Башар Асад с семьей сейчас находится в России

В декабре 2024 года, когда силы, возглавляемые исламистами, приблизились к Дамаску, Асад бежал в Москву , взяв с собой лишь горстку доверенных лиц, бросив высокопоставленных чиновников, слуг и сотрудников служб безопасности. Сообщается, что некоторые из них уехали за границу или нашли убежище в прибрежном районе Сирии, где живут алавиты.

Напомним, в начале апреля Владимир Зеленский провел переговоры в Дамаске с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Также мы рассказывали, что делают сбежавшие из Сирии Башар Асад и его родственники и соратники. Некоторые даже пытались устроить революцию.