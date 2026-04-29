Погрожує Трампу смертю: колишнього главу ФБР хочуть заарештувати через мушлі на пляжі

Міністерство юстиції вдруге висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Це сталося після того, як Комі опублікував фото черепашок на піску.

Згідно з судовими документами, звинувачення, затверджені великим журі Східного округу Північної Кароліни, де, імовірно, Комі зробив світлину, включають у себе погрозу на адресу президента США. Це вже друга спроба адміністрації Трампа притягнути до відповідальності одного з його головних політичних опонентів, як вперше повідомили CNN три джерела.

У видаленому пізніше пості Джеймса Комі в Instagram були зображені мушлі, з яких були складені цифри "86 47". Число 86 на сленгу часто означає позбавлення від чого-небудь або викидання чого-небудь, а 47 відповідає поточному терміну перебування Дональда Трампа на посаді 47-го президента. У підписі він зазначив: "Класне скупчення черепашок під час моєї прогулянки пляжем".

Пост Джеймса Комі, у якому він нібито погрожує Трампу Фото: Скриншот

Республіканці стверджують, що це погроза на адресу президента Дональда Трампа, тоді як Комі заявив, що "не знав, що деякі люди пов'язують ці числа з насильством". Але він проти насильства, тож видалив пост.

Комі вже відреагував на обвинувальний акт у відеоролику, опублікованому на його акаунті в Substack.

"Я, як і раніше, невинний. Я як і раніше не боюся, — сказав Комі. — І я, як і раніше, вірю в незалежність федеральної судової системи, тож давайте почнемо".

За інформацією федерального чиновника, знайомого із ситуацією, очікується, що в середу Комі добровільно здасться правоохоронним органам у федеральному суді Східного округу Вірджинії.

Нова справа являє собою відновлення зусиль із задоволення вимог Трампа про розслідування щодо його супротивників, включно з Комі, якого він вважає ключовим лідером у передбачуваній спробі "використати" систему правосуддя як зброю проти нього.

Це сталося менш ніж через місяць після того, як президент США звільнив генерального прокурора Пем Бонді. Трамп протягом кількох тижнів скаржився, що Бонді недостатньо активно реалізує його програму.

Практично відразу після публікації поста, республіканці та представники адміністрації Трампа обрушилися на Комі з різкою критикою, заявивши, що він фактично погрожував Дональду Трампу смертю.

Згідно з судовими документами, ордер на арешт Комі видано, але це не завжди означає, що арешт неминучий. І юристи вкрай скептично налаштовані щодо успіху нового судового переслідування.

"Це явно не карана погроза", — заявив CNN Юджин Волох, старший науковий співробітник Інституту Гувера при Стенфордському університеті, що спеціалізується на праві Першої поправки до Конституції США.

Для прокуратури ця справа, ймовірно, стане непростим завданням, оскільки для пред'явлення звинувачень необхідно довести, що Комі "свідомо і навмисне" погрожував "позбавити життя" президента.

Джеймс Комі — що відомо про колишнього главу ФБР

Із січня 2002 до грудня 2003 року Комі працював федеральним прокурором у Нью-Йорку, потім був заступником Генерального прокурора США. У 2004 році Комі став відомий своєю відмовою на вимогу адміністрації Білого дому відновити дію програми стеження за телефонами та електронною поштою громадян без санкції суду. У червні 2013 року президент США Барак Обама висунув кандидатуру Комі на посаду директора ФБР. У підсумку він офіційно вступив на посаду 4 вересня 2013 року. Він змінив на посаді директора ФБР Роберта Мюллера, який очолював відомство протягом 12 років.

Про Джеймса Комі навіть зняли серіал

9 травня 2017 року президент Трамп несподівано звільнив Комі з посади директора ФБР "за некомпетентність і нездатність до ефективного керівництва". Представники демократичної партії заявили, що несподіване звільнення Комі — це не що інше, як спроба зірвати проведене ФБР розслідування можливих зв'язків представників Трампа з Росією під час президентської кампанії 2016 року. У вересні 2020 року на екрани вийшов мінісеріал "Правило Комі", заснований на книжці Джеймса Комі "Вищий ступінь відданості".

