Угрожает Трампу смертью: бывшего главу ФБР хотят арестовать из-за ракушек на пляже

Министерство юстиции во второй раз предъявило обвинение бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Это произошло после того, как Коми опубликовал фото ракушек на песке.

Согласно судебным документам, обвинения, утвержденные большим жюри Восточного округа Северной Каролины, где, предположительно, Коми сделал фотографию, включают в себя угрозу в адрес президента США. Это уже вторая попытка администрации Трампа привлечь к ответственности одного из его главных политических оппонентов, как впервые сообщили CNN три источника.

В удаленном позже посте Джеймса Коми в Instagram были изображены ракушки, из которых были составлены цифры "86 47". Число 86 на сленге часто означает избавление от чего-либо или выброс чего-либо, а 47 соответствует текущему сроку пребывания Дональда Трампа на посту 47-го президента. В подписи он отметил: "Классное скопление ракушек во время моей прогулки по пляжу".

Пост Джеймса Коми, в котормо он якобы угрожает Трампу

Республиканцы утверждают, что это угроза в адрес президента Дональда Трампа, в то время как Коми заявил, что "не знал, что некоторые люди связывают эти числа с насилием". Но он против насилия, так что удалил пост.

Коми уже отреагировал на обвинительный акт в видеоролике, опубликованном на его аккаунте в Substack.

"Я по-прежнему невиновен. Я по-прежнему не боюсь, — сказал Коми. — И я по-прежнему верю в независимость федеральной судебной системы, так что давайте начнем".

По информации федерального чиновника, знакомого с ситуацией, ожидается, что в среду Коми добровольно сдастся правоохранительным органам в федеральном суде Восточного округа Вирджинии.

Новое дело представляет собой возобновление усилий по удовлетворению требований Трампа о расследовании в отношении его противников, включая Коми, которого он считает ключевым лидером в предполагаемой попытке "использовать" систему правосудия в качестве оружия против него.

Это произошло менее чем через месяц после того, как президент США уволил генерального прокурора Пэм Бонди. Трамп на протяжении нескольких недель жаловался, что Бонди недостаточно активно реализует его программу.

Практически сразу после публикации поста, республиканцы и представители администрации Трампа обрушились на Коми с резкой критикой, заявив, что он фактически угрожал Дональду Трампу смертью.

Согласно судебным документам, ордер на арест Коми выдан, но это не всегда означает, что арест неизбежен. И юристы крайне скептически настроены относительно успеха нового судебного преследования.

"Это явно не наказуемая угроза", — заявил CNN Юджин Волох, старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете, специализирующийся на праве Первой поправки к Конституции США.

Для прокуратуры это дело, вероятно, станет непростой задачей, поскольку для предъявления обвинений необходимо доказать , что Коми "сознательно и умышленно" угрожал "лишить жизни" президента.

Джеймс Коми – что известно о бывшем главе ФБР

С января 2002 по декабрь 2003 года Коми работал федеральным прокурором в Нью-Йорке, затем был заместителем Генерального прокурора США. В 2004 году Коми стал известен своим отказом на требование администрации Белого дома возобновить действие программы слежки за телефонами и электронной почтой граждан без санкции суда. В июне 2013 года президент США Барак Обама выдвинул кандидатуру Коми на пост директора ФБР. В итоге он официально вступил в должность 4 сентября 2013 года. Он сменил на посту директора ФБР Роберта Мюллера, который возглавлял ведомство на протяжении 12 лет.

Про Джеймса Коми даже сняли сериал

9 мая 2017 года президент Трамп неожиданно уволил Коми с поста директора ФБР "за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству". Представители демократической партии заявили, что неожиданное увольнение Коми не что иное, как попытка сорвать проводимое ФБР расследование возможных связей представителей Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года. В сентябре 2020 года на экраны вышел мини-сериал "Правило Коми", основанный на книге Джеймса Коми "Высшая степень преданности".

