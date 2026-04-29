"Самый безопасный документ в мире": в США выпустят паспорта с изображением Трампа

Государственный департамент Соединенных Штатов выпустит лимитированную серию паспортов с изображением американского президента Дональда Трампа на внутренней стороне обложки.

Лимитированную серию паспортов посвятят 250-летию независимости США, пишет Politico.

"В связи с празднованием 250-летия США в июле Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США в честь этого исторического события", — отметил представитель Госдепа США Томми Пиготт.

На опубликованных изображениях паспорта — портрет Трампа, наложенный на текст Декларации независимости на внутренней обложке, с его подписью золотым цветом, а также страницу с изображением родителей-основателей во время подписания Декларации независимости.

Паспорт США с изображением Трампа Фото: Politico

Эти паспорта, по словам Пиготта, будут иметь элементы защиты, которые делают паспорт США "самым безопасным документом в мире".

По словам представителя Государственного департамента, за получение паспорта дополнительная плата взиматься не будет.

Ожидается, что новые паспорта будут выпущены в июле в рамках инициативы администрации Трампа "America250", которая включает поединок UFC в Белом доме и уличные гонки Grand Prix в Вашингтоне.

Напомним, 28 апреля Трамп сделал неожиданное признание о том, что его мать была влюблена в короля Чарльза.

Фокус также писал о том, что посол США в Украине уйдет в отставку из-за разногласий с Трампом.