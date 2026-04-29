"Самый безопасный документ в мире": в США выпустят паспорта с изображением Трампа
Государственный департамент Соединенных Штатов выпустит лимитированную серию паспортов с изображением американского президента Дональда Трампа на внутренней стороне обложки.
Лимитированную серию паспортов посвятят 250-летию независимости США, пишет Politico.
"В связи с празднованием 250-летия США в июле Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США в честь этого исторического события", — отметил представитель Госдепа США Томми Пиготт.
На опубликованных изображениях паспорта — портрет Трампа, наложенный на текст Декларации независимости на внутренней обложке, с его подписью золотым цветом, а также страницу с изображением родителей-основателей во время подписания Декларации независимости.
Эти паспорта, по словам Пиготта, будут иметь элементы защиты, которые делают паспорт США "самым безопасным документом в мире".
По словам представителя Государственного департамента, за получение паспорта дополнительная плата взиматься не будет.
Ожидается, что новые паспорта будут выпущены в июле в рамках инициативы администрации Трампа "America250", которая включает поединок UFC в Белом доме и уличные гонки Grand Prix в Вашингтоне.
