"Найбезпечнійший документ у світі": в США випустять паспорти із зображенням Трампа
Державний департамент Сполучених Штатів випустить лімітовану серію паспортів із зображенням американського президента Дональда Трампа на внутрішньому боці обкладинки.
Лімітовану серію паспортів присвятять до 250-річчя незалежності США, пише Politico.
"У зв'язку з відзначенням 250-річчя США у липні Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально розроблених паспортів США на честь цієї історичної події", — зазначив речник Держдепу США Томмі Піготт.
На опублікованих зображеннях паспорта — портрет Трампа, накладений на текст Декларації незалежності на внутрішній обкладинці, із його підписом золотим кольором, а також сторінку із зображенням батьків-засновників під час підписання Декларації незалежності.
Ці паспорти, за словами Піготта, матимуть елементи захисту, які роблять паспорт США "найбезпечнішим документом у світі".
За словами представника Державного департаменту, за отримання паспорта додаткова плата не стягуватиметься.
Очікується, що нові паспорти будуть випущені в липні в рамках ініціативи адміністрації Трампа "America250", яка включає поєдинок UFC у Білому домі та вуличні перегони Grand Prix у Вашингтоні.
