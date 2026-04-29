"Найбезпечнійший документ у світі": в США випустять паспорти із зображенням Трампа

Державний департамент Сполучених Штатів випустить лімітовану серію паспортів із зображенням американського президента Дональда Трампа на внутрішньому боці обкладинки.

Лімітовану серію паспортів присвятять до 250-річчя незалежності США, пише Politico.

"У зв'язку з відзначенням 250-річчя США у липні Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально розроблених паспортів США на честь цієї історичної події", — зазначив речник Держдепу США Томмі Піготт.

На опублікованих зображеннях паспорта — портрет Трампа, накладений на текст Декларації незалежності на внутрішній обкладинці, із його підписом золотим кольором, а також сторінку із зображенням батьків-засновників під час підписання Декларації незалежності.

Паспорт США з зображенням Трампа

Ці паспорти, за словами Піготта, матимуть елементи захисту, які роблять паспорт США "найбезпечнішим документом у світі".

Відео дня

За словами представника Державного департаменту, за отримання паспорта додаткова плата не стягуватиметься.

Очікується, що нові паспорти будуть випущені в липні в рамках ініціативи адміністрації Трампа "America250", яка включає поєдинок UFC у Білому домі та вуличні перегони Grand Prix у Вашингтоні.

Нагадаємо, 28 квітня Трамп зробив несподіване зізнання про те, що його матір була закохана у короля Чарльза.

Фокус також писав про те, що посол США в Україні піде у відставку через розбіжності з Трампом.