У США втратили "Оскар" росіянина за "Містер Ніхто проти Путіна"

Статуетку "Оскар" росіянина Павла Таланкіна не дозволили взяти йому на борт літака, вважаючи, що її можна використовувати як зброю. У підсумку "Оскар" зник після того, як співробітники TSA (Управління транспортної безпеки США) зобов'язали Таланкіна відправити його поштою.

Статуетка "Оскар", що належала Павлу Таланкіну, зірці та співрежисеру документального фільму "Містер Ніхто проти Путіна", зникла після того, як співробітники нью-йоркського аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді конфіскували її перед посадкою на рейс, пише The Guardian.

Таланкін отримав "Оскар" за документальний фільм

Таланкін, чий документальний фільм про російську пропагандистську машину в початкових школах здобув міжнародне визнання, розповів журналістам, що вже провозив статуетку кількома рейсами без будь-яких інцидентів. Але коли він прибув у термінал 1 аеропорту імені Кеннеді 29 квітня, співробітники Управління транспортної безпеки (TSA) заявили, що він не може взяти на борт трофей вагою близько 3,5 кг, оскільки він становить загрозу безпеці.

"Абсолютно незрозуміло, як вони можуть вважати "Оскар" зброєю", — сказав Таланкін після приземлення у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, без "Оскара". За його словами, під час попередніх рейсів різних авіакомпаній "він літав з "Оскаром" у салоні, і ніколи не виникало жодних проблем".

За словами Таланкіна, у середу представник авіакомпанії Lufthansa подзвонив на пункт контролю безпеки та запропонував проводити його до виходу на посадку, а також залишити статуетку у себе на час польоту, але, як повідомляється, співробітник TSA відмовився від будь-яких компромісів. Кінорежисер каже, що йому сказали, що приз доведеться здати в багаж під літаком. Але оскільки у нього не було жорсткої валізи для зберігання, він вибрав картонну коробку, запропоновану Lufthansa, і зняв на відео двох працівників авіакомпанії, як вони упаковували "Оскар" у бульбашкову плівку, маркували його і відправляли на транспортування.

Таланкін стверджує, що ця коробка так і не дісталася Франкфурта, і тепер статуетка зникла. "Павло зателефонував мені сьогодні вранці з Франкфурта і сказав, що у Lufthansa її немає. Вони її загубили", — розповів Робін Хессман, виконавчий продюсер фільму "Містер Ніхто проти Путіна" і перекладач Таланкіна.

"У нього є номер квитка на коробку, але вони не можуть його знайти", — зазначив він.

Інший режисер фільму, Девід Боренштейн, опублікував в Instagram фотографії імпровізованої коробки для відправки і квитанції авіакомпанії про зникнення багажу.

"Я шукав, але не знайшов жодного іншого випадку, коли когось змушували здавати в багаж "Оскар". З Павлом вчинили б так само, якби він був відомим актором? Або вільно говорив англійською?", — запитав він.

Павло Таланкін, колишній шкільний відеооператор у Карабаші, Росія, зараз живе у вигнанні в Європі, втікши зі своєї країни з відзнятим матеріалом, який згодом став фільмом "Містер Ніхто проти Путіна". Російський суд заборонив показ фільму, який здобув премію BAFTA, на кількох платформах, заявивши, що він пропагує "негативне ставлення" до російського уряду і війни в Україні.

А 16 березня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не дивився фільм "Пан Ніхто проти Путіна" і не може його коментувати.