В США потеряли "Оскар" россиянина за "Мистер Никто против Путина"

Статуэтку "Оскар" россиянина Павла Таланкина не позволили взять ему на борт самолета, посчитав, что ее можно использовать как оружие. В итоге "Оскар" пропал после того, как сотрудники TSA (Управления транспортной безопасности США) обязали Таланкина отправить его почтой.

Статуэтка "Оскар", принадлежавшая Павлу Таланкину, звезде и сорежиссеру документального фильма "Мистер Никто против Путина", исчезла после того, как сотрудники нью-йоркского аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди конфисковали ее перед посадкой на рейс, пишет The Guardian.

Таланкин получил "Оскар" за документальный фильм

Таланкин, чей документальный фильм о российской пропагандистской машине в начальных школах получил международное признание, рассказал журналистам, что уже провозил статуэтку несколькими рейсами без каких-либо инцидентов. Но когда он прибыл в терминал 1 аэропорта имени Кеннеди 29 апреля, сотрудники Управления транспортной безопасности (TSA) заявили, что он не может взять на борт трофей весом около 3,5 кг, поскольку он представляет угрозу безопасности.

"Совершенно непонятно, как они могут считать "Оскар"оружием", — сказал Таланкин после приземления во Франкфурте-на-Майне, Германия, без "Оскара". По его словам, во время предыдущих рейсов различных авиакомпаний "он летал с "Оскаром" в салоне, и никогда не возникало никаких проблем".

По словам Таланкина, в среду представитель авиакомпании Lufthansa позвонил на пункт контроля безопасности и предложил проводить его до выхода на посадку, а также оставить статуэтку у себя на время полета, но, как сообщается, сотрудник TSA отказался от каких-либо компромиссов. Кинорежиссер говорит, что ему сказали, что приз придется сдать в багаж под самолетом. Но поскольку у него не было жесткого чемодана для хранения, он выбрал картонную коробку, предложенную Lufthansa, и снял на видео двух сотрудников авиакомпании, как они упаковывали "Оскар" в пузырчатую пленку, маркировали его и отправляли на транспортировку.

Таланкин утверждает, что эта коробка так и не добралась до Франкфурта, и теперь статуэтка пропала. "Павел позвонил мне сегодня утром из Франкфурта и сказал, что у Lufthansa ее нет. Они ее потеряли", — рассказал Робин Хессман, исполнительный продюсер фильма "Мистер Никто против Путина" и переводчик Таланкина.

"У него есть номер билета на коробку, но они не могут его найти", - отметил он.

Другой режиссер фильма, Дэвид Боренштейн, опубликовал в Instagram фотографии импровизированной коробки для отправки и квитанции авиакомпании о пропаже багажа.

"Оскар" не пустили в самолет

"Я искал, но не нашел ни одного другого случая, когда кого-то заставляли сдавать в багаж "Оскар". С Павлом поступили бы так же, если бы он был известным актером? Или свободно говорил по-английски?", - спросил он.

Павел Таланкин, бывший школьный видеооператор в Карабаше, Россия, сейчас живет в изгнании в Европе, сбежав из своей страны с отснятым материалом, который впоследствии стал фильмом "Мистер Никто против Путина". Российский суд запретил показ получившего премию BAFTA фильма на нескольких платформах, заявив, что он пропагандирует "негативное отношение" к российскому правительству и войне в Украине.

Напомним, главный герой и соавтор фильма "Мистер Никто против Путина" Павел Таланкин освятил в столице Франции "Оскар", который получил за свою работу.

А 16 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не смотрел фильм "Господин Никто против Путина" и не может его комментировать.