Песков заявил, что не смотрел фильм "Господин Никто против Путина", который получил награду на 98-й церемонии вручения кинопремии "Оскар".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал награду для фильма "Мистер Никто против Путина", который рассказывает о военной пропаганде в России. Соответствующее заявление он сделал во время своего брифинга, передает российское информационное агентство ТАСС.

По его словам, он не смотрел фильм, поэтому не может его комментировать.

"Я никак не мог бы, потому что я этот фильм не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев", — ответил он на вопрос пропагандистов РФ, которые спросили его о реакции на фильм.

Стоит отметить, что фильм режиссера Дэвида Боренштейна "Мистер Никто против Путина" во время 98-й церемонии вручения премии "Оскар" одержал победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". В основу ленты легли видеоматериалы российского педагога Павла Таланкина из города Карабаш, что в Челябинской области РФ.

