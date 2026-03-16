Воєнна пропаганда в Росії: Пєсков відреагував на "Оскар" для фільму "Пан Ніхто проти Путіна"

Пєсков заявив, що не дивився фільм "Пан Ніхто проти Путіна", який отримав нагороду на 98-й церемонії вручення кінопремії "Оскар".

Речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував нагороду для фільму "Містер Ніхто проти Путіна", який розповідає про воєнну пропаганду у Росії. Відповідну заяву він зробив під час свого брифінгу, передає російське інформаційне агентство ТАСС.

За його словами, він не дивився фільм, тому не може його коментувати.

"Я ніяк не міг би, тому що я цей фільм не дивився. Щоб коментувати, потрібно хоча б зрозуміти, про що йдеться. Я зараз утримаюся від будь-яких коментарів", — відповів він на запитання пропагандистів РФ, які запитали його про реакцію на фільм.

Варто зазначити, що фільм режисера Девіда Боренштейна "Містер Ніхто проти Путіна" під час 98-ї церемонії вручення премії "Оскар" отримав перемогу у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". В основу стрічки лягли відеоматеріали російського педагога Павла Таланкіна з міста Карабаш, що у Челябінській області РФ.

Нагадаємо, що Фокус опублікував список переможців, які здобули нагороду "Оскар-2026".

Також Фокус писав про сукню Хлої Чжао на "Оскар-2026".