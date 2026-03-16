"Господин Никто против Путина": честная рецензия на фильм, который был не нужен украинцам

Мало кто нашел в себе силы посмотреть фильм Таланкина, который в оригинале называется "Господин Никто против Путина", но я сделала это за вас. То что "Господин Никто против Путина" победит на "Оскаре" – было ясно изначально. Мстислав Чернов (автор фильм "20 дней в Мариуполе"), по мнению западных критиков и американских киноакадемиков уже получил свою порцию славы, а потому правдивая история о боли, крови и преступлениях России в Украине просто не требовалась, чтобы разбавить блеск бриллиантов, дизайнерских платьев и искренней радости актеров Голливуда, получающих свои золотые статуэтки. Но после прошлогоднего скандала с "Анорой" (фильм про тяжкую жизнь российских олигархов) тоже не хотелось оставлять все как есть. А потому Павел Таланкин и его склепанный на скорую руку фильм пришелся как никогда кстати.

Трейлер фильма Mr Nobody Against Putin (Господин Никто против Путина)

Украинцы не могли воспринять победу Таланкина иначе, чем восприняли: с возмущением. Но если отбросить эмоции, которые никто отбрасывать не обязан, как и смотреть "оскароносного" "Господина Никто", то надо отметить, что фильм получился неплохой. Вся суть его заключена в самом названии – это и в самомо деле попытка условного мистера Никто противостоять военной машине мистера Путина в меру своих маленьких сил.

Павел Таланкин и его история возникает внезапно. Он — рядовой россиянин в рядовом замкадном городе, который знают, только потому, что он грязный. Мы не знаем, как Павел реагировал на аннексию Крыма, убийство Немцова, смерть Навального и прочие политические события в России. На это намекает только сине-белый флажок в его кабинете (под таким флагом выходят на митинги россияне — участники протестов против вторжения России в Украину). Он жил свою маленькую жизнь российского интеллигента в городе, где все население трудится на заводе и, видимо, был ею доволен.

Прозрение наступает, когда политика, которой он, видимо, интересовался не больше, чем положено образованному человеку в РФ, заинтересовалась им.

Мы наблюдаем, как российская политика вламывается в жизнь Паши Таланкина кирзовым сапогом — и хотя конкретно ему ничего не грозит, его тонкая чувствительная натура требует протеста.

Фильм хорош тем, что показывает обыденность кошмара: кадр за кадром мы наблюдаем, как вся многомиллионная Россия на примере города Карабаш принимает новую реальность с "нацистами в Украине" и основательно переписанной историей, где Европа будет страдать от антироссийских санкций и "есть лягушек".

Как РФ скрывает преступления в Мариуполе: новостройки на костях и замена населения

Никто не протестует даже так нелепо, как это делает главный герой и автор, который в какой-то момент включает гимн США вместо гимна РФ на утренней линейке в школе, где он работал педагогом-организатором. Просто те, кто до этого выбирал между работой на заводе или в местном алкомаркете, теперь так же обыденно размышляют, не подписать ли им контракт с армией РФ. Школьную форму разбавляет форма военная, а на утренниках наемники ЧВК "Вагнер" рассказывают, как правильно воевать. Плачущего срочника провожают в армию, старшеклассника награждают за метание гранаты, сестра солдата армии РФ говорит, что он "обязан" воевать и там (в Украине) страшные пушки, первоклассники ходят строем, а учителя буднично, как до этого заполняли классные журналы, отсылают отчеты о проделанной пропагандисткой работе. Единственным искренним проявлением чувств становится звукозапись похорон одноклассника главного героя, где жительница Карабаша осознает, что ее "Артемушка" по-настоящему погиб на настоящей войне. Даже смерть брата-дезертира ученицы Таланкина проходит мимо и для зрителя, и для самой девушки.

Постер фильма "Господин Никто против Путина" (2025) Фото: Википедия

Фильм "Господин Никто против Путина" был снят главным образом для иностранцев, которым тяжело осознать, что относительно цивилизованная Россия с "Макдональдсом" и "Икеей", превратилась в ремейк СССР — и как она в это превратилась. На них фильм произвел впечатление, так как не все понимали, что пропаганда может вбиваться в головы детей с первого класса и окружать их, как ядовитое облако выбросов с карабашского завода.

Стоит отметить, что субтитры в этом фильме появились благодаря беженке из Украины в Дании: она рекомендовала переводчика, поскольку сама не могла этим заняться. И это ее друзья-датчане посмотрели фильм в числе первых и были поражены размахом путинской пропагандисткой машины.

Вывод прост – этот фильм не дает ничего нового украинцам и он снят не для них. Это продукт для Европы и США. Нам, которые смотрят фильмы Мстислава Чернова, кажутся смешными страхи и переживания Паши Таланкина из Карабаша, который прятал записи школьных лекций и выезжал из России не под обстрелами. Мы не знаем, будет ли счастлив бывший учитель, получив "Оскар". Но ясно одно: любой украинец знает, что у него есть родина и дом, куда он может вернуться. А россиянин Таланкин, бросивший мать, любимых учеников и родной город, "выгоревший" по его собственным словам, остался — несмотря на принесенную жертву — господином Никто для россиян и условно "хорошим русским" для украинцев. А Путин, скорей всего, даже не заметит его попытку ужаснуться.