Портрет, украденный Герингом, найден в доме потомков голландского лидера СС

Ранее "Портрет молодой девушки" кисти Туна Келдера, принадлежал знаменитому голландському арт-дилеру и коллекционеру Жаку Гудстиккеру из Амстердама. Во время Второй мировой войны его огромная коллекция в 1000 полотен была украдена нацистами и Германом Герингом лично.

Как сообщил Артур Брандт, эксперт по расследованию преступлений в сфере искусства, картина, украденная нацистами у еврейского коллекционера произведений искусства во время Второй мировой войны, была найдена в доме потомков известного голландского коллаборациониста СС, пишет ВВС.

Артур Бранд рассказал, что портрет молодой девушки, написанный голландским художником Туном Келдером, десятилетиями висел в доме семьи Хендрика Сейффардта.

Украденный портрет годами висел в доме нацистского преступника Фото: Twitter Arthur Brand (art detective)

Ранее она принадлежала еврейскому арт-дилеру Жаку Гудстиккеру, который погиб, спасаясь от нацистского вторжения в Нидерланды в 1940 году, оставив после себя коллекцию из более чем 1000 картин.

Об этом случае Бранду сообщил мужчина, который сказал, что является потомком Сейффардта и что он был "возмущен", узнав, что его семья хранила эти произведения искусства в течение многих лет.

Хендрик Сейффардт был голландским генералом, командовавшим добровольческим подразделением Ваффен-СС на Восточном фронте, прежде чем был убит бойцами сопротивления в 1943 году.

Вскоре после того, как мужчина узнал, что является родственником пособника нацистов, он обратился к своей бабушке с вопросом об истории картины.

Та ему рассказала, что картина была куплена во время Второй мировой войны и что это "украденное еврейскими деятелями искусство", и попросила никому о нем не рассказывать.

В итоге семья, сменившая фамилию после окончания войны, признала, что картина находится у них, но отрицает, что знает о ее происхождении.

Узнав об истории картины, член семьи Сейффардт связался с Брандом через посредника, полагая, что единственный способ вернуть ее законным владельцам — это предать историю огласке.

Член семьи заявил: "Мне стыдно. Картину следует вернуть наследникам Гудстиккера". При этом его бабушка заявила, что получила портрет в подарок от своей матери: "Теперь, когда вы так со мной разговариваете, я понимаю, что наследники Гудстиккера хотят вернуть картину. Я этого не знала".

Узнав о существовании картины, Бранд начал собственное расследование.

Он обнаружил, что на обратной стороне картины была этикетка с надписью "Collectie Goudstikker", а на раме выгравирован номер 92.

На картине даже сохранилась оригинальная этикетка Фото: Twitter Arthur Brand (art detective)

Затем Бранд просмотрел архивы аукциона 1940 года, на котором была продана большая часть украденной коллекции Гудстиккера, и обнаружил под номером 92 предмет под названием "Портрет молодой девушки" работы Туна Келдера.

Бранд считает, что картина была украдена Германом Герингом, одной из самых влиятельных фигур в нацистской партии, когда Гудстиккер бежал в Великобританию в 1940 году.

Герман Геринг в галерее Гудстиккера Фото: Courtesy Christie's

Затем портрет был продан Сейффарду на аукционе, после чего перешел к его потомку. Начав расследование, Бранд связался с адвокатами наследников Гудстиккера, которые, по его словам, подтвердили, что коллекционер ранее владел шестью картинами Туна Келдера.

Артур Бранд заявил ВВС, что это открытие было "ошеломляющим", назвав его "самым странным случаем за всю мою карьеру".

"Мне уже приходилось возвращать произведения искусства, похищенные нацистами во время Второй мировой войны, в том числе экспонаты из Лувра, Королевской коллекции Нидерландов и многочисленных музеев. Но обнаружение картины из знаменитой коллекции Гудстиккера, принадлежащей наследникам известного голландского генерала Ваффен-СС, поистине превосходит все остальное", — детектив добавил, что у потомков Сейффарда была возможность вернуть полотно законным владельцам, но они этого не сделали.

Напомним, ранее еще одну картину из коллекции Гудстиккера нашли в Аргентине на случайном фото из дома, который ранее принадлежал высокопоставленному нацистскому чиновнику, переехавшему в Южную Америку после Второй мировой войны. Полиция пришла с обыском, но к тому времени картина уже пропала.

Ранее семья Левенштейн, которая до Второй мировой войны проживала в Амстердаме, предъявила свои права на картину абстракциониста Василия Кандинского. Левенштейны подали в суд, уверяя, что "Картину с домами" у них отобрали нацисты.