Портрет, вкрадений Герінгом, знайдено в будинку нащадків голландського лідера СС

Раніше "Портрет молодої дівчини" пензля Туна Келдера належав знаменитому голландському арт-дилеру і колекціонеру Жаку Гудстіккеру з Амстердама. Під час Другої світової війни його величезна колекція в 1000 полотен була вкрадена нацистами і Германом Герінгом особисто.

Як повідомив Артур Брандт, експерт із розслідування злочинів у сфері мистецтва, картину, вкрадену нацистами в єврейського колекціонера творів мистецтва під час Другої світової війни, було знайдено в будинку нащадків відомого голландського колабораціоніста СС, пише ВВС.

Артур Бранд розповів, що портрет молодої дівчини, написаний голландським художником Туном Келдером, десятиліттями висів у будинку сім'ї Гендріка Сейффардта.

Вкрадений портрет роками висів у будинку нацистського злочинця Фото: Twitter Arthur Brand (art detective)

Раніше вона належала єврейському арт-дилеру Жаку Гудстіккеру, який загинув, рятуючись від нацистського вторгнення до Нідерландів 1940 року, залишивши по собі колекцію з понад 1000 картин.

Про цей випадок Бранду повідомив чоловік, який сказав, що є нащадком Сейффардта і що він був "обурений", дізнавшись, що його сім'я зберігала ці твори мистецтва протягом багатьох років.

Гендрік Сейффардт був голландським генералом, який командував добровольчим підрозділом Ваффен-СС на Східному фронті, перш ніж його вбили бійці опору в 1943 році.

Незабаром після того, як чоловік дізнався, що є родичем пособника нацистів, він звернувся до своєї бабусі з питанням про історію картини.

Та йому розповіла, що картину було куплено під час Другої світової війни і що це "вкрадене єврейськими діячами мистецтво", і попросила нікому про нього не розповідати.

У підсумку сім'я, яка змінила прізвище після закінчення війни, визнала, що картина перебуває у них, але заперечує, що знає про її походження.

Дізнавшись про історію картини, член сім'ї Сейффардт зв'язався з Брандом через посередника, вважаючи, що єдиний спосіб повернути її законним власникам — це надати історії розголосу.

Член сім'ї заявив: "Мені соромно. Картину слід повернути спадкоємцям Гудстіккера". При цьому його бабуся заявила, що отримала портрет у подарунок від своєї матері: "Тепер, коли ви так зі мною розмовляєте, я розумію, що спадкоємці Гудстіккера хочуть повернути картину. Я цього не знала".

Дізнавшись про існування картини, Бранд почав власне розслідування.

Він виявив, що на зворотному боці картини була етикетка з написом "Collectie Goudstikker", а на рамі вигравіруваний номер 92.

На картині навіть збереглася оригінальна етикетка Фото: Twitter Arthur Brand (art detective)

Потім Бранд переглянув архіви аукціону 1940 року, на якому було продано більшу частину вкраденої колекції Гудстіккера, і виявив під номером 92 предмет під назвою "Портрет молодої дівчини" роботи Туна Келдера.

Бранд вважає, що картину вкрав Герман Герінг, одна з найвпливовіших фігур у нацистській партії, коли Ґудстіккер втік до Великої Британії 1940 року.

Герман Герінг у галереї Гудстіккера Фото: Courtesy Christie's

Потім портрет був проданий Сейффарду на аукціоні, після чого перейшов до його нащадка. Почавши розслідування, Бранд зв'язався з адвокатами спадкоємців Гудстіккера, які, за його словами, підтвердили, що колекціонер раніше володів шістьма картинами Туна Келдера.

Артур Бранд заявив ВВС, що це відкриття було "приголомшливим", назвавши його "найдивнішим випадком за всю мою кар'єру".

"Мені вже доводилося повертати твори мистецтва, викрадені нацистами під час Другої світової війни, зокрема експонати з Лувру, Королівської колекції Нідерландів і численних музеїв. Але виявлення картини зі знаменитої колекції Гудстіккера, що належить спадкоємцям відомого голландського генерала Ваффен-СС, воістину перевершує все інше", — детектив додав, що у нащадків Сейффарда була можливість повернути полотно законним власникам, але вони цього не зробили.

Нагадаємо, раніше ще одну картину з колекції Гудстіккера знайшли в Аргентині на випадковому фото з будинку, який раніше належав високопоставленому нацистському чиновникові, який переїхав до Південної Америки після Другої світової війни. Поліція прийшла з обшуком, але на той час картина вже зникла.

Раніше сім'я Левенштейн, яка до Другої світової війни проживала в Амстердамі, пред'явила свої права на картину абстракціоніста Василя Кандинського. Левенштейни подали до суду, запевняючи, що "Картину з будинками" у них відібрали нацисти.