Показывал завод Путину: в РФ арестовали бывшего гендиректора крупнейшего производителя дронов

Юрий Козаренко только год назад показывал Путину завод "Транспорта будущего", в который вложили 7 млрд рублей. В итоге его арестовали за мошенничество.

Провоенные российские Telegram-каналы заявили, что компания "Транспорт будущего" выдавала за свои разработки китайские беспилотники. Козаренко арестовал суд в Белгороде, сообщает издание "Важные истории".

Юрия Козаренко — бывшего гендиректора компании "Транспорт будущего", которая производит БПЛА, ранее занимавшего пост советника губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, арестовали по ходатайству УМВД по Белгородской области. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Козаренко грозит до 10 лет колонии.

Компания "Транспорт будущего" была открыта холдингом "Эфко" и занималась разработкой и развитием БПЛА. В 2023 компания открыла завод про производству беспилотников в Тольяти. В проект вложили около 7 миллиардов рублей, а в январе 2025 года предприятие посетил Путин.

Оказалось, что "Транспорт будущего" РФ продавал китайские дроны

Козаренко показывал главе Кремля участки разработки, сборки и испытаний БПЛА. Власти региона обещали, что в 2029 году область станет ключевым разработчиков дронов в России. И рассказывал о "конкуренции с Китаем".

В 2024 году власти Белгородской области заявляли о намерении вместе с компанией реализовывать инвестиционный проект по разработке беспилотных и энергетических систем стоимостью 40 миллиардов рублей.

По информации пропагандистских российских каналов, московская компания закупила у "Транспорта будущего" дроны, которые продавались как российская разработка, а затем перепродала их Росгвардии — там вскрылось, что дроны были китайскими.

Известно, что Юрий Козаренко родился в Белгородской области, возглавлял "Транспорт будущего" с 2022 года, сейчас ему 36 лет. В 2024 году стал выпускником "кадрового резерва администрации президента" (шестой поток "Школы губернаторов").

