Показував завод Путіну: у РФ заарештували колишнього гендиректора найбільшого виробника дронів

Юрій Козаренко тільки рік тому показував Путіну завод "Транспорту майбутнього", у який вклали 7 млрд рублів. У підсумку його заарештували за шахрайство.

Провітряні російські Telegram-канали заявили, що компанія "Транспорт майбутнього" видавала за свої розробки китайські безпілотники. Козаренка заарештував суд у Бєлгороді, повідомляє видання "Важные истории".

Юрія Козаренка — колишнього гендиректора компанії "Транспорт майбутнього", що виробляє БПЛА, який раніше обіймав посаду радника губернатора Самарської області В'ячеслава Федорищева, заарештували за клопотанням УМВС у Бєлгородській області. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі. Козаренку загрожує до 10 років колонії.

Компанія "Транспорт майбутнього" була відкрита холдингом "Ефко" і займалася розробкою і розвитком БПЛА. У 2023 році компанія відкрила завод з виробництва безпілотників у Тольяті. У проєкт вклали близько 7 мільярдів рублів, а в січні 2025 року підприємство відвідав Путін.

Виявилося, що "Транспорт майбутнього" РФ продавав китайські дрони

Козаренко показував главі Кремля ділянки розробки, складання та випробувань БПЛА. Влада регіону обіцяла, що 2029 року область стане ключовим розробником дронів у Росії. І розповідав про "конкуренцію з Китаєм".

У 2024 році влада Бєлгородської області заявляла про намір разом із компанією реалізовувати інвестиційний проєкт із розроблення безпілотних та енергетичних систем вартістю 40 мільярдів рублів.

За інформацією пропагандистських російських каналів, московська компанія закупила у "Транспорту майбутнього" дрони, які продавалися як російська розробка, а потім перепродала їх Росгвардіі — там розкрилося, що дрони були китайськими.

Відомо, що Юрій Козаренко народився в Бєлгородській області, очолював "Транспорт майбутнього" з 2022 року, зараз йому 36 років. У 2024 році став випускником "кадрового резерву адміністрації президента" (шостий потік "Школи губернаторів").

