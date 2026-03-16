"Пан Ніхто проти Путіна": чесна рецензія на фільм, який був не потрібен українцям

Мало хто знайшов у собі сили подивитися фільм Таланкіна, який в оригіналі називається "Пан Ніхто проти Путіна", але я зробила це за вас. Те, що "Пан Ніхто проти Путіна" переможе на "Оскарі", було зрозуміло від самого початку. Мстислав Чернов (автор фільму "20 днів у Маріуполі"), на думку західних критиків і американських кіноакадеміків, уже отримав свою порцію слави, а тому правдива історія про біль, кров і злочини Росії в Україні просто не була потрібна, щоб розбавити блиск діамантів, дизайнерських суконь і щирої радості акторів Голлівуду, які отримують свої золоті статуетки. Але після торішнього скандалу з "Анорою" (фільм про тяжке життя російських олігархів) теж не хотілося залишати все як є. А тому Павло Таланкін і його склепаний нашвидкуруч фільм припав як ніколи до речі.

Трейлер фільму Mr Nobody Against Putin (Пан Ніхто проти Путіна)

Українці не могли сприйняти перемогу Таланкіна інакше, ніж сприйняли: з обуренням. Але якщо відкинути емоції, які ніхто відкидати не зобов'язаний, як і дивитися "оскароносного" "Пана Ніхто", то треба зазначити, що фільм вийшов непоганий. Вся суть його укладена в самій назві — це і справді спроба умовного містера Ніхто протистояти військовій машині містера Путіна в міру своїх маленьких сил.

Павло Таланкін і його історія виникає раптово. Він — пересічний росіянин у пересічному замкадному місті, яке знають, тільки тому, що воно брудне. Ми не знаємо, як Павло реагував на анексію Криму, вбивство Нємцова, смерть Навального та інші політичні події в Росії. На це натякає тільки синьо-білий прапорець у його кабінеті (під таким прапором виходять на мітинги росіяни — учасники протестів проти вторгнення Росії в Україну). Він жив своє маленьке життя російського інтелігента в місті, де все населення працює на заводі і, мабуть, був ним задоволений.

Прозріння настає, коли політика, якою він, мабуть, цікавився не більше, ніж належить освіченій людині в РФ, зацікавилася ним.

Ми спостерігаємо, як російська політика вдирається в життя Паші Таланкіна кирзовим чоботом — і хоча конкретно йому нічого не загрожує, його тонка чутлива натура вимагає протесту.

Фільм гарний тим, що показує буденність кошмару: кадр за кадром ми спостерігаємо, як уся багатомільйонна Росія на прикладі міста Карабаш приймає нову реальність із "нацистами в Україні" і ґрунтовно переписаною історією, де Європа буде страждати від антиросійських санкцій та "їсти жаб".

Ніхто не протестує навіть так безглуздо, як це робить головний герой і автор, який у якийсь момент вмикає гімн США замість гімну РФ на ранковій лінійці в школі, де він працював педагогом-організатором. Просто ті, хто до цього вибирав між роботою на заводі чи в місцевому алкомаркеті, тепер так само буденно роздумують, чи не підписати їм контракт з армією РФ. Шкільну форму розбавляє форма військова, а на ранках найманці ПВК "Вагнер" розповідають, як правильно воювати. Ридаючого строковика проводжають в армію, старшокласника нагороджують за метання гранати, сестра солдата армії РФ каже, що він "зобов'язаний" воювати і там (в Україні) страшні гармати, першокласники ходять строєм, а вчителі буденно, як до цього заповнювали класні журнали, відсилають звіти про виконану пропагандистську роботу. Єдиним щирим проявом почуттів стає звукозапис похорону однокласника головного героя, де мешканка Карабаша усвідомлює, що її "Артемушка" по-справжньому загинув на справжній війні. Навіть смерть брата-дезертира учениці Таланкіна проходить повз і для глядача, і для самої дівчини.

Постер фільму "Містер Ніхто проти Путіна" (2025) Фото: Вiкiпедiя

Фільм "Пан Ніхто проти Путіна" був знятий головним чином для іноземців, яким важко усвідомити, що відносно цивілізована Росія з "Макдональдсом" та "Ікеєю", перетворилася на ремейк СРСР — і як вона на це перетворилася. На них фільм справив враження, тому що не всі розуміли, що пропаганда може вбиватися в голови дітей з першого класу і оточувати їх, як отруйна хмара викидів з карабаського заводу.

Варто зазначити, що субтитри в цьому фільмі з'явилися завдяки біженці з України в Данії: вона рекомендувала перекладача, оскільки сама не могла цим зайнятися. І це її друзі-данці подивилися фільм одними з перших і були вражені розмахом путінської пропагандистської машини.

Висновок простий — цей фільм не дає нічого нового українцям і він знятий не для них. Це продукт для Європи і США. Нам, які дивляться фільми Мстислава Чернова, здаються смішними страхи і переживання Паші Таланкіна з Карабаша, який ховав записи шкільних лекцій і виїжджав з Росії не під обстрілами. Ми не знаємо, чи буде щасливий колишній учитель, отримавши "Оскар". Але зрозуміло одне: будь-який українець знає, що в нього є батьківщина і дім, куди він може повернутися. А росіянин Таланкін, який покинув матір, улюблених учнів і рідне місто, "вигорів" за його власними словами, залишився — незважаючи на принесену жертву — паном Ніхто для росіян та умовно "хорошим росіянином" для українців. А Путін, скоріше за все, навіть не помітить його спроби жахнутися.