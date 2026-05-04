Убивця мирних жителів Бучі та Бородянки: у Росії з'явився новий головнокомандувач ПКС

Новим головнокомандувачем ПКС РФ став Олександр Чайко, який схвалював накази про вбивство мирних жителів у Бучі. Раніше проти нього ввели санкції через причетність до масових убивств у Бучі.

Генерал-полковника Олександра Чайка призначили головнокомандувачем повітряно-космічних сил Росії, пише РБК із посиланням на джерела.

У березні Євросоюз ввів санкції проти Чайка і ще восьми керівників підрозділів, причетних до вбивств мирних жителів у Бучі в березні 2022 року. Тоді новий глава ПКС обіймав посаду командувача Східного військового округу.

"Олександр Чайко був головним командувачем в Україні, коли російські війська увійшли в Бучу. Звірства в Бучі являють собою злочини проти людяності та воєнні злочини", — сказано в обґрунтуванні.

Журналісти Associated Press і PBS встановили, що дії російських військових у Бучі були "стратегічною та організованою жорстокістю". Накази про масові вбивства віддавали високопоставлені командири, їх схвалював особисто Чайко.

За даними журналістів, коли російські війська стояли під Києвом, Чайко особисто приїжджав у цей район. Екс-глава Східного військового округу жив у будівлі дитячого садка. Пізніше, після відступу російських військ від Києва, місцеві жителі знайшли в будівлі цього садка тіла трьох людей. У деяких із них були зав'язані очі і зв'язані руки.

До війни в Україні Чайко командував російським угрупованням у Сирії. За якусь операцію "закритим" наказом Путіна йому було присвоєно звання "Героя РФ".

У 2025 році в Україні встановили імена двох воєначальників, які наказали бити по житлових будинках з авіації — один із них генерал Чайко. Ще трьох окупантів підозрюють у катуваннях цивільних.

В Офісі Генерального прокурора відповіли, що правоохоронці повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни п'ятьом російським військовим, які дислокувалися в Бородянці під час окупації. Українські правоохоронці вважають, що Олександр Чайко діяв за попередньою змовою з командувачем угруповання авіації оперативного угруповання військ ЗС РФ Володимиром Кравченком. Він також отримав підозру.

Нагадаємо, сьогодні видання "Важные истории" розповіли, що Путін наказав ФСО розширити список осіб, які перебувають під посиленим захистом цього відомства. Держохорону, зокрема, отримав і генерал Чайко.

Раніше командувачем військами безпілотних систем ЗС РФ призначили бізнесмена і волонтера з Підмосков'я Юрія Ваганова на прізвисько "Юра-Унітаз", який не має військової освіти.