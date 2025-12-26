Командувачем дроновими військами Росії став "Юра Унітаз": хто це такий

Таке прізвисько має бізнесмен Юрій Ваганов із Підмосков'я, який раніше торгував сантехнікою. Військової освіти у нього немає.

Командувачем військами безпілотних систем ЗС РФ призначили бізнесмена і волонтера з Підмосков'я Юрія Ваганова, який не має військової освіти. Про це незалежно один від одного повідомили російські блогери і підтвердило джерело Російської служби ВПС у галузі дронобудування РФ, пише The Moscow Times.

"Командувачем було призначено особу, відому дуже багатьом у СВО як "Юра Унітаз". Людина, яка не тільки не має військової освіти... торгувала сантехнікою, звідки таке прізвисько. А потім став монополістом у питанні постачання FPV російським військам", — заявило джерело.

Водночас інше джерело заявляє, що Ваганов працює у зв'язці із заступником міністра оборони Олексієм Криворучком, і в їхніх стосунках усе "тупо про комерцію", а не про розвиток безпілотних засобів та їхнє застосування в сучасній війні.

У грудні 2024 року на колегії Міністерства оборони РФ Андрій Білоусов відповідно до доручення президента Володимира Путіна розпорядився створити в російській армії новий рід військ — війська безпілотних систем. У червні 2025 року на нараді з розвитку державної програми озброєнь уже сам Путін підтвердив, що такі війська в Росії створюються. 12 листопада про завершення формування військ безпілотних систем Російської Федерації повідомила "Комсомольская правда" та інші державні ЗМІ.

Жодних подробиць про новий рід російських військ і про те, хто стане командувачем, не повідомлялося.

Нагадаємо, під час прямої лінії Путін заявляв, що відправив на війну в Україну 700 тисяч осіб. А в дронові війська навіть довелося оголошувати конкурс.

При цьому в Кремлі образилися на різдвяне привітання Володимира Зеленського. Там настільки образилися, що прессекретар Путіна навіть зібрав брифінг для журналістів.