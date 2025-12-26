Командующим дроновыми войсками России стал "Юра Унитаз": кто это такой

Такое прозвище носит бизнесмен Юрий Ваганов из Подмосковья, который ранее торговал сантехникой. Военного образования у него нет.

Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначили не имеющего военного образования бизнесмена и волонтера из Подмосковья Юрия Ваганова. Об этом независимо друг от друга сообщили российские блогеры и подтвердил источник Русской службы ВВС в отрасли дроностроения РФ, пишет The Moscow Times.

"Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО как "Юра Унитаз". Человек, который не только не имеет военного образования… торговал сантехникой, откуда такое прозвище. А потом стал монополистом в вопросе поставки FPV российским войскам", — заявил источник.

При этом другой источник заявляет, что Ваганов работает в связке с замминистра обороны Алексеем Криворучко и в их отношениях все "тупо про коммерцию", а не про развитие беспилотных средств и их применение в современной войне.

В декабре 2024 года на коллегии Министерства обороны РФ Андрей Белоусов в соответствии с поручением президента Владимира Путина распорядился создать в российской армии новый род войск — войска беспилотных систем. В июне 2025 года на совещании по развитию государственной программы вооружений уже сам Путин подтвердил, что такие войска в России создаются. 12 ноября о завершении формирования войск беспилотных систем Российской Федерации сообщила "Комсомольская правда" и другие государственные СМИ.

Никаких подробностей о новом роде российских войск и о том, кто станет командующим, не сообщалось.

Напомним, во время прямой линии Путин заявлял, что отправил на войну в Украине 700 тысяч человек. А в дроновые войска даже пришлось объявлять конкурс.

При этом в Кремле обиделись на рождественское поздравление Владимира Зеленского. Там настолько оскорбились, что пресс-секретарь Путина даже собрал брифинг для журналистов.