Убийца мирных жителей Бучи и Бородянки: в России появился новый главнокомандующий ВКС

Новым главнокомандующим ВКС РФ стал Александр Чайко, одобрявший приказы об убийстве мирных жителей в Буче. Ранее против него ввели санкции из-за причастности к массовым убийствам в Буче.

Генерал-полковника Александра Чайко назначили главнокомандующим воздушно-космическими силами России, пишет РБК со ссылкой на источники.

В марте Евросоюз ввел санкции против Чайко и еще восьми руководителей подразделений, причастных к убийствам мирных жителей в Буче в марте 2022 года. Тогда новый глава ВКС занимал пост командующего Восточным военным округом.

"Александр Чайко был главным командующим в Украине, когда российские войска вошли в Бучу. Зверства в Буче представляют собой преступления против человечности и военные преступления", — сказано в обосновании.

Журналисты Associated Press и PBS установили, что действия российских военных в Буче были "стратегической и организованной жестокостью". Приказы о массовых убийствах отдавали высокопоставленные командиры, их одобрял лично Чайко.

Відео дня

По данным журналистов, когда российские войска стояли под Киевом, Чайко лично приезжал в этот район. Экс-глава Восточного военного округа жил в здании детского сада. Позже, после отступления россйских войск от Киева, местные жители нашли в здании этого сада тела трех человек. У некоторых из них были завязаны глаза и связаны руки.

До войны в Украине Чайко командовал российской группировкой в Сирии. За некую операцию "закрытым" приказом Путина ему было присвоено звание "Героя РФ".

В 2025 году в Украине установили имена двух военачальников, которые приказали бить по жилым домам из авиации – один из ни генерал Чайко. Еще троих оккупантов подозревают в пытках гражданских.

В Офисе Генерального прокурора ответили, что правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны пяти российских военных, которые дислоцировались в Бородянке во время оккупации. Украинские правоохранители считают, что Александр Чайко действовал по предварительному сговору с командующим группировкой авиации оперативной группировки войск ВС РФ Владимиром Кравченко. Он также получил подозрение.

Напомним, сегодня издание "Важные истории" рассказали, что Путин приказал ФСО расширить список лиц, находящихся под усиленной защитой этого ведомства. Госохрану, в частности, получил и генерал Чайко.

Ранее командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначили не имеющего военного образования бизнесмена и волонтера из Подмосковья Юрия Ваганова по прозвищу "Юра-Унитаз"