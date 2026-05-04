Марія Захарова заявила, що "під ударом" опинилися діти співробітників російських консульств. І закликала США "припинити".

У МЗС РФ заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа "насильно" видає американське громадянство дітям російських дипломатів, які не подавали заяв на отримання паспорта. Про це написала Марія Захарова у статті "Спасибо, не надо. Досить. Припиніть!", опублікованій у "Ведомостях".

"Держдеп або ті, хто стоїть за американською дипломатичною ширмою, почали поширювати громадянство США на народжених в американській юрисдикції дітей співробітників російських консульств до їхнього повноліття буквально насильно під приводом закріпленого в конституції США "права ґрунту", — повідомила Захарова.

Представник МЗС описала ситуацію, в якій російському дипломату, який працює у США, нібито зателефонували з Держдепу і повідомили, що його неповнолітній син є американським громадянином.

На зауваження, що заяву на громадянство не подавали, співрозмовник зазначив, що паспорт було оформлено автоматично — за фактом народження. За словами Захарової, подібні інциденти є актом тиску на російський персонал.

Примітно, але Захарова стверджує, що американське громадянство росіянам видають таємно, "за спиною" президента США Дональда Трампа: "Поки президент Трамп намагається навести лад в американській міграційній баланді, звареної попередниками, його ж власні співробітники за спиною займаються інтригами — наводять псування на і без того хворобливі російсько-американські відносини якраз на ниві міграції".

Водночас представниця МЗС РФ вважає, що видачею американських паспортів займається "глибинна держава", яка у США створила нову проблему для тиску на російських дипломатів.

"Дурість, порушення всього і вся, удар по своєму ж президенту — але кого це там хвилює, коли на кону черговий акт русофобії, який так плекає демпартія", — повідомила Захарова, зазначивши, що "глибинна держава" підкладає міну під Трампа і виставляє його в поганому світлі.

