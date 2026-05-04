Мария Захарова заявила, что "под ударом" оказались дети сотрудников российских консульств. И призвала США "прекратить".

В МИД РФ заявили, что администрация президента США Дональда Трампа "насильственно" выдает американское гражданство детям российских дипломатов, которые не подавали заявлений на получение паспорта. Об этом написала Мария Захарова в статье "Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!", опубликованной в "Ведомостях".

"Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в конституции США "права почвы", — сообщила Захарова.

Представитель МИДа описала ситуацию, в которой работающему в США российскому дипломату якобы позвонили из Госдепа и сообщили, что его несовершеннолетний сын является американским гражданином.

На замечание, что заявление на гражданство не подавалось, собеседник отметил, что паспорт был оформлен автоматически — по факту рождения. По словам Захаровой, подобные инциденты являются актом давления на российский персонал.

Примечательно, но Захарова утверждает, что американское гражданство россиянам выдают тайно, "за спиной" президента США Дональда Трампа: "Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами – наводят порчу на и без того хворающие российско-американские отношения как раз на ниве миграции".

При этом представительница МИД РФ считает, что выдачей американских паспортов занимается "глубинное государство", которое в США создало новую проблему для давления на российских дипломатов.

"Глупость, нарушение всего и вся, удар по своему же президенту – но кого это там волнует, когда на кону очередной акт русофобии, столь пестуемой демпартией", - сообщила Захарова, отметив, что "глубинное государство" подкладывает мину под Трампа и выставляет его в плохом свете.

