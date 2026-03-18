Захарова заявила, что Запад создает угрозу для Москвы в Арктике

В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались, что НАТО наращивает свое военное присутствие в Арктике, создавая угрозу безопасности для России. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что этот факт якобы увеличивает вероятность военного противостояния, сценария, который, по ее словам, Кремлю не нужен.

Соответствующее заявление чиновница сделала во время своего брифинга, пишет Reuters.

Захарова сказала, что Москва якобы сделает все возможное для поддержания мира и стабильности в регионе.

"НАТО формирует угрозу безопасности РФ в Арктике и повышает риски непреднамеренных инцидентов, Москва не заинтересована в таком сценарии", — заявила Захарова.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик 25 октября заявил, что Россия активизировалась на Кольском полуострове. И президент РФ Владимир Путин пытается взять под контроль Арктический регион, чтобы заблокировать судоходные пути к союзникам по НАТО в случае начала войны. Он отметил, что ядерное оружие России нацелено не только на Норвегию, но и на Великобританию, а также через полюс на Канаду и США.

Также Фокус писал, что Великобритания и Норвегия публично поддержали идею миссии НАТО "Арктический страж". Она заключается в военном сотрудничестве для противодействия российским угрозам. А в январе 2026 года элитные британские войска провели учения в экстремальных условиях в лагере "Викинг" в Норвегии на фоне роста российской угрозы в Арктике.