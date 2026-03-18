Захарова заявила, що Захід створює загрозу для Москви в Арктиці

У Міністерстві закордонних справ РФ поскаржилися, що НАТО нарощує свою військову пристуність в Арктиці, створюючи загрозу безпеки для Росії. Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що цей факт нібито збільшує ймовірність військового протистояння, сценарію, який, за її словами, Кремлю не потрібен.

Відповідну заяву чиновниця зробила під час свого брифінгу, пише Reuters.

Захарова сказала, що Москва нібито зробить усе можливе для підтримки миру та стабільності в регіоні.

"НАТО формує загрозу безпеці РФ в Арктиці та підвищує ризики ненавмисних інцидентів, Москва не зацікавлена ​​в такому сценарії", — заявила Захарова.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік 25 жовтня заявив, що Росія активізувалася на Кольському півострові. І президент РФ Володимир Путін намагається взяти під контроль Арктичний регіон, щоб заблокувати судноплавні шляхи до союзників по НАТО в разі початку війни. Він зазначив, що ядерна зброя Росії націлена не тільки на Норвегію, а й на Велику Британію, а також через полюс на Канаду і США.

Також Фокус писав, що Велика Британія та Норвегія публічно підтримали ідею місії НАТО "Арктичний вартовий". Вона полягає у військовій співпраці для протидії російським загрозам. А у січні 2026 року елітні британські війська провели навчання за екстремальних умов у таборі "Вікінг" в Норвегії на тлі зростання російської загрози в Арктиці.