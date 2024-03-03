Как РФ скрывает преступления в Мариуполе: новостройки на костях и замена населения

Мариуполь, оборона которого в 2022 году длилась почти 90 дней, уже полтора года находится под контролем РФ. Город, где погибло по разным оценкам от 10 до 30 тысяч жителей, сейчас заселяется гражданами РФ. Россия рассказывает о восстановленных домах и целых кварталах, инфраструктурных объектах, но на самом деле продолжается процесс уничтожения доказательств своих преступлений. Фокус узнавал, как город, который по рейтингу нашего журнала входил в тридцатку самых комфортных городов Украины и активно развивался, живет сейчас в оккупации.

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Логистический хаб и агрессивная пропаганда

С 24 февраля 2022 года город на побережье Азовского моря был под постоянным российским огнем. На территории Мариуполя шли уличные бои, на дома, больницы, школы летели авиабомбы — город был в блокаде. Сотни тысяч местных вынуждены были покинуть дома, десятки тысяч погибли. По всему городу несколько месяцев лежали тела, ежедневно возникали новые, часто, неопознанные могилы. Тела иногда до сих пор везут на кладбище, их находят во время ремонтных работ, идентифицировать большинство трудно. Если удается, их хоронят на городском кладбище. Кое-где еще можно увидеть захоронения вдоль дорог или неразобранные завалы.

Однако в российских социальных сетях и медиа о захоронении не рассказывают. Там можно увидеть ролики о том, как "при России" живется городу — "счастливые люди", "новые дома" и "исчезновение всего украинского".

РФ пытается создать из Мариуполя новый, вроде бы, процветающий город, который живет и развивается "под ее крылом". Никто не показывает уже разрушенные многоэтажки и кладбище, оккупационная власть возводит новостройки с детскими площадками, открывает пляжи и устанавливает скульптуры.

"Сначала РФ, думаю, вообще не собирались с Мариуполем ничего делать, оставили бы разрушенное. Но в августе 2022 года Украина хорошо ударила по крымскому мосту, и россияне начали пользоваться исключительно автомобильным путем через Мариуполь, — говорит Фокусу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, — Тогда российские военные поняли, что им нужна удобная логистическая база. Мариуполь как база подходит. Можно было рассматривать и Бердянск, но в Мариуполе лучший порт, он уникальный на Азовском море. К тому же есть железная дорога и прямая дорога в Крым. Стало понятно, что очень удобно иметь такую военно-логистическую базу именно на территории Мариуполя. Простая прагматика. С другой стороны велись битвы за деньги, россияне распилили город по сферам влияния, кто чем занимается. Пошла отстройка. Теперь по примеру Мариуполя они уже обещают отстраивать Бахмут и Авдеевку. Но сомневаюсь".

То есть РФ Мариуполь сначала заинтересовал как логистическая база, как и в свое время Крым, которая должна была бы обеспечивать определенный участок фронта. Пропаганда — это уже второй слой, сначала речь шла о логистике.

Андрющенко говорит, сейчас Мариуполь — это своеобразная витрина, которую можно показывать россиянам и так называемым международным партнерам, мол, смотрите какой красивый город. Никто не говорит, каким город был до вторжения, демонстрируют картины разрушений и восстановления.

Мигранты из Средней Азии с российскими паспортами

По данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года в Мариуполе проживали более 425 тысяч человек. Весной 2022 года в докладе ООН называется цифра покинувших город — 350 тысяч. Сколько погибло, точно не известно. Как и то, сколько сейчас находится в городе.

Летом 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял: население Мариуполя составляет 270 тысяч человек. Украинские источники говорят о меньшем количестве. Гражданских, которые проживали до полномасштабного вторжения, осталось около 50-55 тысяч, некоторые возвращаются в город, но в основном пенсионеры. Также в Мариуполе уже есть около 50-60 тысяч мигрантов из РФ, в частности, Средней Азии. А еще военные и сотрудники различных спецслужб. Их примерно 10-15 тысяч. То есть в целом вдвое меньше, чем заявлено РФ.

"Россия не привозит своих граждан уже в Мариуполь, она побуждает их переезжать очень активно, — продолжает Андрющенко, — Это два разных процесса. Первых она, действительно, привозила больше года назад, это началось осенью 2022 года, когда привлекали мигрантов из Средней Азии. Их было 10-15 тысяч".

Но понемногу они начали исчезать. Их мобилизовали и отправляли на фронт.

Вторая волна замещения — непосредственно россияне. Их Россия стимулирует перебираться в Мариуполь на постоянное место жительства.

"То есть речь идет о том, что первая волна в реализации политики замещения украинского населения на российское население, состоялась за счет мигрантов не славянской внешности. Они, по нашему мнению, стали гражданами РФ недавно, а до того были гражданами Узбекистана, Туркменистана. Вторая — за счет граждан РФ из отдаленных от центра областей. То есть за эти два года можно увидеть и такие изменения в составе населения", — говорит советник городского головы Мариуполя.

РФ подстрекает своих переезжать в Мариуполь, во-первых, заманивая, в частности, работой и высокими заработными платами. В Мариуполе некоторым категориям рабочих россияне, действительно, платят высокие зарплаты. Например, водителям так называемого коммунального транспорта.

Во-вторых, обещают жилье. Ипотеку под 2% с минимальным первым взносом. Весной стартует новая программа ипотеки, а фактически раздача оставленных, но уцелевших квартир. То есть раздача за бесценок даже с личными вещами владельцев квартир, которые, убегая из Мариуполя, оставив их, или же погибли во время нападения на город. Продают и частично разрушенное жилье, мотивируя, что со временем оно вырастет в цене.

"Им предлагают хорошие условия, ипотеку, копейки за первый взнос, 30 лет они будут ее платить. А еще высокую заработную плату. В Мариуполе они получают вдвое, втрое больше, чем в РФ. Бюджетные организации и коммунальщики уезжают. Им в России платили 10-15 тысяч рублей в месяц, а в Мариуполе за ту же работу — 30-35 тысяч. Чтобы такие люди уезжали, им предлагают дополнительные блага: временное жилье, бесплатные обеды. Это все странно, но условия разбитого Мариуполя оказываются лучше все равно тех, в которых они жили до этого", — говорит Петр Андрющенко.

Восстановление или дома на костях

Во что Россия превратила Мариуполь, хорошо видно на спутниковых снимках. Расследователи не раз публиковали сделанные фотографии до вторжения и после него. Согласно докладу ООН, за два месяца боев в городе было разрушено или существенно повреждено около 90% многоэтажек и более половины частных домов. Законный Мариупольский городской совет в ноябре 2022 года сообщал, что во время городских боев уничтожено более 50 тысяч квартир.

Но несмотря на такие разрушения, российские власти после взятия под контроль города начали призывать жителей регионов РФ переезжать в Мариуполь. Для них начали строить новое жилье и восстанавливать старое.

"Много могил осталось в частном секторе. Если говорить о больших могильниках, их посносили вместе с домами — многое вместе с трупами вывезли на свалку. На этих местах начали строительство. Крайний пример: на месте двух крупных могильников, по проспекту Мира при въезде в поселок Мангуш, выросли многоэтажки. В частности, ЖК "Невский". На его месте погибло по меньшей мере 250 человек, когда шло нашествие. Чуть дальше от него, почти за квартал, тоже есть многоэтажка, там сгорело 150 человек. На том месте также возник дом. Те, кто остался в оккупации, в шоке. Россиян это не касается. Процесс с захоронениями давно закончен. Сейчас просто строят новые кварталы", — добавляет Андрющенко.

Эвакуация из Мариуполя Фото: Getty Images

А для этого сносить старые дома, преимущественно в центре города, возводить не просто новые, а меняя нумерацию. Таким образом даже те, кто остался из местных в Мариуполе, потеряв жилье, вряд ли могут претендовать на квартиры в новых домах, даже если когда-то на их месте стояли те, в которых имели квартиры, — официально старых домов уже не существует, а новые строится для продажи. Наиболее престижные районы — у моря и ближе к центру. Дома строят и на окраине города, в них также продают квартиры. И те, и другие покупают россияне.

Зато, если почитать комментарии жителей в различных местных пабликах, то можно увидеть много жалоб на отказ оккупационных властей компенсировать потери, принудительное выселение и строительство на скорую руку. Кто-то пишет, что россияне снося дома, обещали предоставить жилье, но потом от своих слов отказываются. Кто-то жалуется, что никак не может дождаться компенсации за разрушенное. И те, и другие пишут жалобы президенту РФ Владимиру Путину.

Коммунальные услуги в городе не полностью предоставляются. Например, теплосети не удалось восстановить, а если становится холодно — большинство включает обогреватели, тогда электричество не выдерживает. Часто бывают перебои с питьевой водой. Зато платежки за коммуналку приходят полные.

Изменение состава населения как военное преступление

Сейчас эксперты говорят, стратегическая задача РФ — изменить состав населения на оккупированных территориях. Физически и ментально. Так было сначала в Крыму, потом в Донецкой и Луганской областях, а сейчас юг заселяют военными и сотрудниками спецслужб, которые привозят свои семьи. Не только на войну или в командировку, а на постоянное место жительства.

"Нужно понимать, что то, что делает Россия, выталкивая местное население оккупированных территорий и завозя своих граждан — это, по меньшей мере, военное преступление. При некоторых обстоятельствах оно может квалифицироваться как преступление против человечности", — говорит Фокусу аналитик "КрымЅОЅ" Евгений Ярошенко.

Он рассказывает, что с первых недель оккупации Крыма можно было фиксировать перемещение населения.

"Очевидно, что один из факторов заключался в том, что приход оккупационного режима означает, что многие люди, которые демонстрировали те или иные взгляды, или принадлежали к тем или иным группам, оказались под угрозой преследования, и поэтому были вынуждены покинуть Крым, перебраться на материковую Украину. Прежде всего это касается проукраинских активистов, некоторых религиозных групп, которые свободно действовали до 2014 года, но с незаконным распространением российского законодательства они в один миг стали якобы экстремистами или террористами", — говорит он.

Мариуполь после обстрела Фото: Getty Images

Со временем репрессии начали применяться не только к проукраинским симпатикам, каждый раз круг лиц и новых групп постоянно расширяется. В конце концов, многие крымчане оказались перед выбором: либо остаться в Крыму и подвергать себя опасности, либо выехать за его пределы и начать строить свою жизнь с нуля, что, конечно, очень нелегко.

Дополнительным фактором для выезда населения из Крыма, стала принудительная паспортизация. Не все захотели получать навязанный российский паспорт, а без российского гражданства было невозможно получить медицинскую помощь на полуострове, существенно урезаны возможности по трудоустройству, запрещено владеть частной собственностью почти на всей территории Крыма.

"С другой стороны Россия с первого года оккупации начала способствовать активному переселению свои граждан в Крым, — продолжает Ярошенко, — Это было вызвано несколькими факторами. Во-первых, России был нужен бюрократический аппарат в оккупационной администрации, который был бы лоялен к ней. Можно заметить, что среди многих руководителей оккупационных органов находятся именно так называемые понаехавшие. То есть оккупанты далеко не всегда доверяют крымчанам-коллаборационистам. Например, оккупационную администрацию Севастополя почти все десять лет возглавляют лица, привезенные из Москвы или Санкт Петербурга или других городов РФ. То же касается многих судей. Россия начала стремительно милитаризировать Крым. Если в рамках соглашения о пребывании черноморского флота России было разрешено держать не более 20 тысяч военнослужащих, то после незаконной оккупации, полностью проигнорировав предыдущие договоренности, они начали в неограниченном количестве перемещать свой военный контингент на полуостров. Только за первые пять лет оккупации Крыма количество военнослужащих выросло в 2,5 раза".

Часто следствием переселения военнослужащих был и привоз за собой семей. Многие жители отдаленных регионов РФ получили возможность переехать в теплый Крым.

"Однако цены на жилье в Крыму не оказались такими уж дешевыми, а зарплаты не такими высокими. Возможно, только в начале. Несколько лет назад цены в Севастополе можно было сравнивать с ценами в Москве, а зарплаты с зарплатами материковой части в Украине. Многие, кто переехал в начале, поняли, что это дорого и вернулись обратно, — вспоминает аналитик "КрымЅОЅ", — Но было также переселено много представителей спецслужб и тюремщиков, которые начали вводить репрессивную широкомасштабную практику пыток. По данным Представительства президента Украины в АР Крым, Россия за десять лет переселила на полуостров от 500 до 800 тысяч своих граждан. РФ использует переселение как способ изменения демографического состава населения для того, чтобы заменить максимально украинцев на более лояльных представителей русского мира".

Подобный сценарий теперь реализуется и в Мариуполе и других городах на оккупированных территориях. В Каховке Херсонской области или Энергодаре Запорожской уже также живут граждане с российскими паспортами.

Остались ли там те, кто ждет Украину. К примеру, мариупольцы в этом уверены. Говорят действуют движения "Мариупольское сопротивление" и "Атеш", которые следят за ситуацией и ведут подрывную деятельность, а также отдельные граждане, которые помогают украинским спецслужбам оценивать ситуацию. Но со временем, как видим на примере оккупированного Крыма или Донецка, ситуация усложняется.