Двоє солдатів США загадково зникли на військових навчаннях у Марокко: що відомо

США, Марокко та інші країни, які беруть участь у навчаннях "Африканський лев", розпочали пошуково-рятувальну операцію. Зникли американські солдати в гористій місцевості на березі Атлантичного океану.

"Інцидент перебуває під слідством, пошуки тривають", — йдеться в заяві Африканського командування США (AFRICOM), пише ABC News. Відомо, що військовослужбовці зникли ще 2 травня, до якого роду військ вони належали — невідомо.

Військові навчання "Африканський лев" проходили в Марокко

Журналісти з'ясували, що двоє американських військовослужбовців зникли безвісти на південному заході Марокко після участі в щорічних багатонаціональних військових навчаннях. Інцидент стався недалеко від полігону Кап-Драа, поруч із Тан-Тан, на березі Атлантичного океану. Місцевість там гориста, являє собою суміш пустелі та напівпустельних рівнин.

Військово-тактичні навчання розпочалися у квітні та проходять у чотирьох країнах, включно з Тунісом, Ганою і Сенегалом. Завершитися вони мали на початку травня.

Навчання почалися в Тунісі за участю військовослужбовців різних родів військ США, включно з Національною гвардією, армійським резервом, ВПС і Корпусом морської піхоти.

Загалом у чотирьох країнах, що приймають, беруть участь понад 7000 осіб із понад 30 країн.

Навчання African Lion, що проводяться з 2004 року, є найбільшими щорічними спільними військовими навчаннями США на континенті та зазвичай включають у себе участь високопоставлених військових чиновників зі США та їхніх провідних африканських союзників. Марокко є важливим союзником Сполучених Штатів у неспокійному регіоні. З 2020 року військові офіцери, розчаровані діями своїх урядів зі стримування насильства, повалили демократично обрані уряди в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері й почали дистанціюватися від західних держав.

Це не вперше, коли на навчаннях "Африканський лев" відбуваються подібні інциденти. Так, у 2012 році двоє американських морських піхотинців загинули і ще двоє дістали поранення внаслідок аварії гелікоптера в південному марокканському місті Агадір.

Нагадаємо, 2025 року в Литві на навчаннях зникли четверо американських військових.

Пізніше виявилося, що вони заблукали і заїхали на бронемашині в болото. Важка техніка не змогла виїхати з трясовини і солдати потонули.