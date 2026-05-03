Двое солдат США загадочно исчезли на военных учениях в Марокко: что известно

США, Марокко и другие страны, участвующие в учениях "Африканский лев", начали поисково-спасательную операцию. Пропали американские солдаты в гористой местности на берегу Атлантического океана.

"Инцидент находится под следствием, поиски продолжаются", — говорится в заявлении Африканского командования США (AFRICOM), пишет ABC News. Известно, что военнослужащие пропали еще 2 мая, к какому роду войск они принадлежали – неизвестно.

Военные учения "Африканский лев" проходили в Марокко

Журналисты выяснили, что двое американских военнослужащих пропали без вести на юго-западе Марокко после участия в ежегодных многонациональных военных учениях. Инцидент произошел недалеко от полигона Кап-Драа, рядом с Тан-Тан, на берегу Атлантического океана. Местность там гористая, представляет собой смесь пустыни и полупустынных равнин.

Военно-тактические учения начались в апреле и проходят в четырех странах, включая Тунис, Гану и Сенегал. Завершиться они должны были в начале мая.

Учения начались в Тунисе с участием военнослужащих различных родов войск США, включая Национальную гвардию, армейский резерв, ВВС и Корпус морской пехоты.

В общей сложности в четырех принимающих странах принимают участие более 7000 человек из более чем 30 стран.

Учения African Lion, проводимые с 2004 года, являются крупнейшими ежегодными совместными военными учениями США на континенте и обычно включают в себя участие высокопоставленных военных чиновников из США и их ведущих африканских союзников. Марокко является важным союзником Соединенных Штатов в неспокойном регионе. С 2020 года военные офицеры, разочарованные действиями своих правительств по сдерживанию насилия, свергли демократически избранные правительства в Мали , Буркина-Фасо и Нигере и начали дистанцироваться от западных держав.

Это не первый раз, когда на учениях "Африканский лев" происходят подобные инциденты. Так, в 2012 году двое американских морских пехотинцев погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета в южном марокканском городе Агадир.

Напомним, в 2025 году в Литве на учениях пропали четверо американских военных.

Позже оказалось, что они заблудились и заехали на бронемашине в болото. Тяжелая техника не смогла выехать из трясины и солдаты утонули.