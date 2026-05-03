Удари ЗСУ по нафтовій інфраструктурі РФ: у Кремлі заявили про вигоду для Москви

У Кремлі переконують, що компанії РФ навіть відправляючи на експорт менше нафти, зароблятимуть більше грошей.

У Москві заявили, що нібито атаки українських дронів по нафтовій інфраструктурі РФ призведуть до того, що Москва більше зароблятиме на нафті. Про це сказав речник російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю для "Вєстей".

Пєсков висловився про заяву президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Україна не може припинити удари на нафтопереробній галузі РФ навіть на прохання міжнародних партнерів.

"Я вже не знаю, відмовив він європейцям чи ні, але ситуація така, що в умовах найгострішої енергокризи через ситуацію в Ормузькій протоці нафти на ринку набагато менше, ніж має бути. І якщо з ринку випадатиме додаткова кількість нашої нафти, ціни ще зростатимуть від того, що є зараз, а вони зараз більше 120 доларів", — сказав Пєсков.

Відтак, на думку речника Путіна, компанії РФ, навіть відправляючи на експорт менше нафти, зароблятимуть більше грошей.

"Що це означатиме? Що навіть за меншої кількості нафти, відправленої на експорт, наші компанії зароблятимуть більше грошей і більше грошей отримуватиме наша держава. Тож у цьому плані, скажімо так, наші інтереси будуть забезпечені", — вважає він.

Нагадаємо, що навіть дорога нафта не рятує Кремль. Економіку Росії не здатне врятувати навіть зростання цін на нафту. У першому кварталі 2026 року дефіцит бюджету РФ уже перевищив річний план, написали у The Washington Post.

Також у Кремлі вперше офіційно прокоментували те, що відбувається в Туапсе. Там стверджують, що удари по нафтосховищах у Туапсе провокують "подальшу дестабілізацію світових енергоринків", які й так зазнають труднощів через ситуацію в Ормузькій протоці.

А в ніч на 28 квітня безпілотники вкотре атакували Краснодарський край Росії, де під ударом опинилося Туапсе, в якому росіяни лише нещодавно ліквідували пожежу після попередніх масованих ударів.