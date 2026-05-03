Удары ВСУ по нефтяной инфраструктуре РФ: в Кремле заявили о выгоде для Москвы

В Кремле убеждают, что компании РФ даже отправляя на экспорт меньше нефти, будут зарабатывать больше денег.

В Москве заявили, что якобы атаки украинских дронов по нефтяной инфраструктуре РФ приведут к тому, что Москва будет больше зарабатывать на нефти. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для "Вестей".

Песков высказался о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Украина не может прекратить удары по нефтеперерабатывающей отрасли РФ даже по просьбе международных партнеров.

"Я уже не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такова, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены еще будут расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов", — сказал Песков.

Поэтому, по мнению спикера Путина, компании РФ, даже отправляя на экспорт меньше нефти, будут зарабатывать больше денег.

"Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег и больше денег будет получать наше государство. Поэтому в этом плане, скажем так, наши интересы будут обеспечены", — считает он.

Напомним, что даже дорогая нефть не спасает Кремль. Экономику России не способен спасти даже рост цен на нефть. В первом квартале 2026 года дефицит бюджета РФ уже превысил годовой план, написали в The Washington Post.

Также в Кремле впервые официально прокомментировали происходящее в Туапсе. Там утверждают, что удары по нефтехранилищам в Туапсе провоцируют "дальнейшую дестабилизацию мировых энергорынков", которые и так испытывают трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.

А в ночь на 28 апреля беспилотники в очередной раз атаковали Краснодарский край России, где под ударом оказалось Туапсе, в котором россияне лишь недавно ликвидировали пожар после предыдущих массированных ударов.