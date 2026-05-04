Австрія вислала трьох дипломатів РФ: скандал із можливим перехопленням зв"язку, — Reuters

Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон ґрата через підозри, що антени на будівлях дипломатичних установ могли використовуватися для шпигунства. Вони вже залишили країну.

Про це повідомили в уряді Австрії, передає Reuters.

Йдеться про численні супутникові тарілки на будівлях, які використовує Росія у Відні, зокрема житловий комплекс для дипломатів. Австрійська контррозвідка роками попереджала, що ці установки могли перехоплювати супутниковий зв’язок інших держав.

“Неприпустимо використовувати дипломатичний імунітет для шпигунства”, — заявила міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер.

За її словами, починаючи з 2020 року Австрія вже вислала 14 російських дипломатів.

Австрійський мовник ORF уточнив, що вислані особи були співробітниками посольства. У МЗС підтвердили цю інформацію, але без деталей. Російське посольство у Відні не одразу відповіло, однак російське агентство RIA повідомило, що Москва “жорстко відреагує” на це рішення.

Голова австрійської служби держбезпеки Сільвія Майєр пояснила, що підозри пов’язані з розміром і характером антен, але від деталей утрималась. Відень залишається важливим дипломатичним центром, де працюють ОБСЄ та структури ООН, і традиційно вважається місцем активної діяльності розвідок.

Нещодавно у Берліні затримали підозрюваного у шпигунстві на користь РФ, який збирав дані про військову допомогу Україні та оборонну промисловість Німеччини. За даними слідства, він також шукав цілі для диверсій і передавав інформацію російській розвідці.

Раніше повідомлялося, що в Росії почали вербувати привабливих жінок для підготовки шпигунок.

Крім того, російські агенти скуповують нерухомість біля військових і цивільних об’єктів у країнах Західної Європи, використовуючи ці будинки як точки спостереження або бази для прихованих операцій.