Австрия выслала трех дипломатов РФ: скандал с возможным перехватом связи, — Reuters

Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата из-за подозрений, что антенны на зданиях дипломатических учреждений могли использоваться для шпионажа. Они уже покинули страну.

Об этом сообщили в правительстве Австрии, передает Reuters.

Речь идет о многочисленных спутниковых тарелках на зданиях, которые использует Россия в Вене, в частности жилой комплекс для дипломатов. Австрийская контрразведка годами предупреждала, что эти установки могли перехватывать спутниковую связь других государств.

"Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для шпионажа", — заявила министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

По ее словам, начиная с 2020 года Австрия уже выслала 14 российских дипломатов.

Австрийский вещатель ORF уточнил, что высланные лица были сотрудниками посольства. В МИД подтвердили эту информацию, но без деталей. Российское посольство в Вене не сразу ответило, однако российское агентство RIA сообщило, что Москва "жестко отреагирует" на это решение.

Глава австрийской службы госбезопасности Сильвия Майер объяснила, что подозрения связаны с размером и характером антенн, но от деталей воздержалась. Вена остается важным дипломатическим центром, где работают ОБСЕ и структуры ООН, и традиционно считается местом активной деятельности разведок.

Недавно в Берлине задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, который собирал данные о военной помощи Украине и оборонной промышленности Германии. По данным следствия, он также искал цели для диверсий и передавал информацию российской разведке.

Кроме того, российские агенты скупают недвижимость возле военных и гражданских объектов в странах Западной Европы, используя эти дома как точки наблюдения или базы для скрытых операций.