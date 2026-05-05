Португалія посилила правила отримання громадянства: що зміниться, зокрема й для українців

10 років, а не п'ять, як раніше, потрібно буде прожити в Португалії, щоб претендувати на громадянство цієї країни.

Для громадян португаломовних країн, таких як Бразилія, Ангола або Мозамбік, цей термін також збільшується — з п'яти до семи років. Відповідні правки до закону про громадянство підписав президент Португалії Антоніу Жозе Сегуро.

Ці поправки парламент Португалії схвалив ще в жовтні 2025 року.

Крім продовження терміну для отримання португальського паспорта, депутати також іншим законопроектом заборонили іноземцям запитувати посвідку на проживання всередині країни. Раніше громадянин іншої країни міг приїхати до Португалії з туристичними цілями і потім їх змінити, подавши заявку на ВНЖ.

Зміни торкнулися і терміну проживання в країні для возз'єднання сімей. Якщо раніше відповідну заяву на возз'єднання іноземцям можна було подавати одразу після отримання посвідки на тимчасове проживання, то тепер для цього треба прожити в Португалії два роки.

Підписавши документ, Сегуро водночас виступив за те, щоб уже подані заяви на отримання громадянства не постраждали від нових поправок.

Наразі в Португалії проживають близько 80 тисяч українців, які оселилися там після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Значна частина з них хоче отримати португальське громадянство, говорив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час пресконференції в Києві 20 грудня минулого року.

Від початку 2022 року українці становлять другу за величиною іноземну діаспору, поступаючись тільки вихідцям із Бразилії.

Крім того, країна стала однією з головних європейських держав, куди масово кинулися росіяни. Щоб швидше отримати європейський паспорт, а Forbes називав Португалію одним із хабів російськомовної "айтішної інтелігенції".

Рік тому посилити правила отримання громадянства запропонували і в Польщі. Президент країни Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який пропонує істотно посилити умови отримання громадянства для іноземців, зокрема українців.

Мінімальний термін безперервного проживання в Польщі для подачі на громадянство планується збільшити з трьох до 10 років.

