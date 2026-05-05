Португалия ужесточила правила получения гражданства: что изменится в том числе и для украинцев

10 лет, а не пять, как раньше, нужно будет прожить в Португалии, чтобы претендовать на гражданство этой страны.

Для граждан португалоязычных стран, таких как Бразилия, Ангола или Мозамбик, этот срок также увеличивается — с пяти до семи лет. Соответствующие правки к закону о гражданстве подписал президент Португалии Антониу Жозе Сегуро.

Эти поправки парламент Португалии одобрил еще в октябре 2025 года.

Кроме продления срока для получения португальского паспорта, депутаты также другим законопроектом запретили иностранцам запрашивать вид на жительство внутри страны. Раньше гражданин другой страны мог приехать в Португалию с туристическими целями и затем их изменить, подав заявку на ВНЖ.

Изменения коснулись и срока проживания в стране для воссоединения семей. Если раньше соответствующее заявление на воссоединение иностранцам можно было подавать сразу после получения ВНЖ, то теперь для этого надо прожить в Португалии два года.

Подписав документ, Сегуро вместе с тем выступил за то, чтобы уже поданные заявления на получения гражданства не пострадали от новых поправок.

Сейчас в Португалии проживают около 80 тысяч украинцев, которые поселились там после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Значительная часть из них хочет получить португальское гражданство, говорил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время пресс-конференции в Киеве 20 декабря прошлого года.

С начала 2022 года украинцы составляют вторую по величине иностранную диаспору, уступая только выходцам из Бразилии.

Кроме того, страна стала одним из главных европейскмих государств, куда массово ринулись россияне. Чтобы скорее получить европейский паспорт, а Forbes называл Португалию одним из хабов русскоязычной "айтишной интеллигенции".

Год назад ужесточить правила получения гражданства предложили и в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, который предлагает существенно ужесточить условия получения гражданства для иностранцев, в том числе украинцев.

Минимальный срок непрерывного проживания в Польше для подачи на гражданство планируется увеличить с трех до 10 лет.

