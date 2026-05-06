Ілон Маск хотів витратити 80 млрд доларів на місто на Марсі

Наразі в Каліфорнії триває судовий розгляд за позовом Ілона Маска про перетворення OpenAI на комерційну компанію. Процес може визначити майбутнє компанії. І Грег Брокман, президент OpenAI, дав свідчення.

Брокман розповів на суді, що Ілон Маск загалом підтримував перетворення стартапу в галузі штучного інтелекту на комерційну компанію, але хотів отримати повний контроль, щоб отримати 80 мільярдів доларів на колонізацію Марса і будівництво міст на Червоній планеті, пише Reuters.

Маск звинуватив компанію OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана в тому, що вони обманом змусили його пожертвувати 38 мільйонів доларів некомерційній організації, після чого та відмовилася від своїх благодійних цілей і перетворилася на комерційну компанію, яка прагне до власного збагачення.

Найбагатша людина у світі вимагає виплати некомерційній організації компенсації в розмірі 150 мільярдів доларів, а також відсторонення Альтмана і Брокмана від керівних посад. Маск покинув раду директорів OpenAI в лютому 2018 року.

На другий день своїх свідчень Брокман заявив, що 2017 року Маск хотів, щоб OpenAI змінила свою корпоративну структуру, оскільки некомерційній організації було занадто складно зібрати суму грошей, необхідну OpenAI для створення передових моделей штучного інтелекту.

Брокман заявив, що засновник Tesla і SpaceX ясно дав зрозуміти, що в цьому разі він хотів би стати керівником OpenAI.

За словами Брокмана, Альтман був єдиним іншим кандидатом.

Брокман описав особливо напружену зустріч, на якій Маск заявив, що заслуговує на контрольний пакет акцій OpenAI завдяки своєму діловому досвіду. За словами Брокмана, Маск заявив, що має намір використовувати цей пакет акцій для будівництва самодостатнього міста на Марсі.

"Він сказав, що йому потрібно 80 мільярдів доларів, щоб створити місто на Марсі. Зрештою, йому потрібен був повний контроль", — Брокман додав, що Маск сказав, що сам вирішить, коли відмовитися від повного контролю.

Брокман сказав, що зустріч із Маском у серпні 2017 року почалася добре. Він розповів, що Маск нещодавно подарував кілька автомобілів Tesla співробітникам OpenAI на знак подяки за їхню роботу, а колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер написав портрет Tesla, щоб подарувати його Маску на знак вдячності.

Але, за словами Брокмана, Маск розлютився, коли обговорював потенційну структуру акціонерного капіталу OpenAI, яка йому не подобалася, і сказав: "Я відмовляюся".

Брокман розповів, що Маск підвівся і так швидко підійшов, що Брокман побоювався, що той його вдарить, але замість цього Маск схопив картину Суцкевера і вибіг з дому, заявивши, що призупинить виділення нових коштів, поки ситуація не вирішиться.

Адвокати Маска намагалися представити Брокмана як людину, яка бачить в OpenAI тільки грошовий потік.

У понеділок Брокман дав свідчення про те, що його частка в OpenAI оцінюється майже в 30 мільярдів доларів. Він також заявив, що володіє частками у двох стартапах, підтримуваних Альтманом, і 1% акцій сімейного фонду Альтмана.

Як докази у справі також наводять запис у щоденнику Брокмана від 2017 року, де він написав: "Що у фінансовому плані дасть мені змогу досягти позначки в 1 мільярд доларів?"

У березні 2019 року компанію OpenAI було реорганізовано в комерційний підрозділ, керований некомерційною організацією, що дало їй змогу приймати кошти від зовнішніх інвесторів.

Відтоді компанія залучила понад 100 мільярдів доларів для найму дослідників, придбання обчислювальних потужностей і розширення напередодні потенційного первинного публічного розміщення акцій на суму 1 трильйон доларів цього року.

В OpenAI заявили, що Маск був озлоблений, тому що покинув раду директорів до того, як компанія домоглася успіхів, і тепер хоче отримати контроль. Також повідомляється, що Маск подав до суду, щоб зміцнити свою власну компанію з розробки ШІ xAI, яка в лютому об'єдналася зі SpaceX.

Компанія SpaceX також може вийти на біржу цього року, і її IPO може виявитися більшим, ніж у OpenAI.

Згідно з реєстраційною заявою, рада директорів SpaceX у січні схвалила надання Маску 200 мільйонів акцій із правом переважного голосування, якщо ринкова капіталізація компанії сягне 7,5 трильйонів доларів і вона створить постійну колонію на Марсі з населенням щонайменше 1 мільйона осіб.

