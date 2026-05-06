Илон Маск хотел потратить 80 млрд долларов на город на Марсе

Сейчас в Калифорнии продолжается судебное разбирательство по иску Илона Маска о преобразовании OpenAI в коммерческую компанию. Процесс может определить будущее компании. И Грег Брокман, президент OpenAI, дал показания.

Брокман рассказал на суде, что Илон Маск в целом поддерживал преобразование стартапа в области искусственного интеллекта в коммерческую компанию, но хотел получить полный контроль, тобі получить 80 миллиардов долларов на колонизацию Марса и постройку городов на Красной планете, пишет Reuters.

Илон Маск судится за OpenAI

Маск обвинил компанию OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана в том, что они обманом заставили его пожертвовать 38 миллионов долларов некоммерческой организации, после чего та отказалась от своих благотворительных целей и превратилась в коммерческую компанию, стремящуюся к собственному обогащению.

Самый богатый человек в мире требует выплаты некоммерческой организации компенсации в размере 150 миллиардов долларов, а также отстранения Альтмана и Брокмана от руководящих должностей. Маск покинул совет директоров OpenAI в феврале 2018 года.

На второй день своих показаний Брокман заявил, что в 2017 году Маск хотел, чтобы OpenAI изменила свою корпоративную структуру, поскольку некоммерческой организации было слишком сложно собрать сумму денег, необходимую OpenAI для создания передовых моделей искусственного интеллекта.

Брокман заявил, что основатель Tesla и SpaceX ясно дал понять, что в этом случае он хотел бы стать руководителем OpenAI.

По словам Брокмана, Альтман был единственным другим кандидатом.

Брокман описал особенно напряженную встречу, на которой Маск заявил, что заслуживает контрольного пакета акций OpenAI благодаря своему деловому опыту. По словам Брокмана, Маск заявил, что намерен использовать этот пакет акций для строительства самодостаточного города на Марсе.

"Он сказал, что ему нужно 80 миллиардов долларов, чтобы создать город на Марсе. В конце концов, ему нужен был полный контроль", - Брокман добавил, что Маск сказал, что сам решит, когда отказаться от полного контроля.

Брокман сказал, что встреча с Маском в августе 2017 года началась хорошо. Он рассказал, что Маск недавно подарил несколько автомобилей Tesla сотрудникам OpenAI в знак благодарности за их работу, а бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер написал портрет Tesla, чтобы подарить его Маску в знак признательности.

Но, по словам Брокмана, Маск разозлился, когда обсуждал потенциальную структуру акционерного капитала OpenAI, которая ему не нравилась, и сказал: "Я отказываюсь".

Брокман рассказал, что Маск встал и так быстро подошел, что Брокман опасался, что тот его ударит, но вместо этого Маск схватил картину Суцкевера и выбежал из дома, заявив, что приостановит выделение новых средств, пока ситуация не разрешится.

Адвокаты Маска пытались представить Брокмана как человека, который видит в OpenAI только денежный поток.

В понедельник Брокман дал показания о том, что его доля в OpenAI оценивается почти в 30 миллиардов долларов. Он также заявил, что владеет долями в двух стартапах, поддерживаемых Альтманом, и 1% акций семейного фонда Альтмана.

В качестве доказательств по делу также приводится запись в дневнике Брокмана от 2017 года, где он написал: "Что в финансовом плане позволит мне достичь отметки в 1 миллиард долларов?"

В марте 2019 года компания OpenAI была реорганизована в коммерческое подразделение, управляемое некоммерческой организацией, что позволило ей принимать средства от внешних инвесторов.

С тех пор компания привлекла более 100 миллиардов долларов для найма исследователей, приобретения вычислительных мощностей и расширения в преддверии потенциального первичного публичного размещения акций на сумму 1 триллион долларов в этом году.

В OpenAI заявили, что Маск был озлоблен, потому что покинул совет директоров до того, как компания добилась успехов, и теперь хочет получить контроль. Также сообщается, что Маск подал в суд, чтобы укрепить свою собственную компанию по разработке ИИ xAI, которая в феврале объединилась со SpaceX.

Компания SpaceX также может выйти на биржу в этом году, и ее IPO может оказаться крупнее, чем у OpenAI.

Согласно регистрационному заявлению, совет директоров SpaceX в январе одобрил предоставление Маску 200 миллионов акций с правом преимущественного голосования, если рыночная капитализация компании достигнет 7,5 триллионов долларов и она создаст постоянную колонию на Марсе с населением не менее 1 миллиона человек.

