Как выглядит помпезный особняк за $300 млн, который может принадлежать Илону Маску (фото)

Самый дорогой дом, который сейчас строят в Майами, предположительно, уже показали Илону Маску — причем в максимально закрытом и эффектном формате. По словам источников, потенциальный покупатель-миллиардер даже не ступал на землю обычным путем: для него организовали настоящее шоу с вертолетом и высадкой прямо из воды.

Девелопер Тодд Майкл Глейзер рассказал, что загадочный богач прилетел на вертолете, приземлился в заливе Бискейн, после чего добрался до участка на плоту — и так же покинул его. Именно так, за кулисами и без лишних глаз, состоялся просмотр ультраэлитной недвижимости, которую уже называют потенциально самой дорогой в США, пишет New York Post.

Имение стоит 300 млн долларов Фото: Real Estate

Был ли это именно Маск — официально не подтверждено. "Возможно", — коротко ответил Глейзер. В то же время несколько брокеров убеждены, что показ организовали именно для него, хотя другие называют это преувеличением.

Самый дорогой особняк США

Речь идет об особняке, который может стоить около $300 млн после завершения строительства. Проект настолько эксклюзивный, что его даже убрали с открытого рынка — показы проходят только для избранных и в условиях полной секретности.

Відео дня

Имение убрали с открытого рынка Фото: Real Estate

Интересно, что еще в прошлом году этот участок приобрели за $105 млн, а уже через два месяца перепродали за $169 млн. Но вместо быстрого заработка инвесторы решили создать нечто гораздо более амбициозное — дом будущего для сверхбогатых.

Поместье станет настоящим технологическим шедевром Фото: Real Estate

Ожидается, что особняк станет настоящим технологическим шедевром: панорамное стекло, зеленая крыша, защита от ураганов и гараж на 31 авто. Завершение строительства планируют в течение двух лет — и тогда, возможно, станет известно, действительно ли именно Маск станет его владельцем.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Отец Илона раскрыл, как миллиардер тайно ездит в другие страны.

Маск поручил сотрудникам своей компании построить огромную катапульту на Луне.

Кроме того, состояние Илона Маска превысило $850 млрд.