"Никто об этом не знал": отец Илона Маска раскрыл, как миллиардер тайно ездит в другие страны

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск посещает ряд стран мира в режиме инкогнито, пытаясь таким образом избежать разглашения и публичного осуждения.

Отец Илона Маска Эррол Маск рассказал, что визиты сына в некоторые страны происходят в основном так, что об этом никто не узнает. Этими подробностями Эррол Маск поделился 10 апреля в интервью российскому медиа "ТАСС", поскольку очередной раз прибыл с визитом в Россию.

Он отметил, что его дети "путешествуют, пользуясь своего рода дипломатическим иммунитетом". Они это делают якобы с целью, "чтобы в сложившихся обстоятельствах избежать огласки того, что они находятся в такой стране".

"Особенно Илон", — подчеркнул Маск-старший.

Дети Эррола Маска путешествуют, пользуясь "дипломатическим иммунитетом"

Илон Маск ездит в некоторые страны так, чтобы об этом "никто не знал", и возвращается обратно также тайно, как это произошло недавно во время его путешествия в ЮАР. Если же путешествие происходит не по этому устоявшемуся режиму, то к миллиардеру возникает "очень много вопросов" и критики.

"Так вот, он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан, что он зря тратит свое время, не выполняет своей работы", — отметил Эррол Маск.

Комментируя предпочтение сына путешествовать инкогнито в некоторые страны, отец миллиардера также упомянул о том, что недавно обсуждал с ним свою очередь поездку в Москву.

"Я не вижу ничего плохого в том, чтобы остановиться в таком городе, как Москва", — заметил Маск-старший.

Стоит заметить, что Эррол Маск в ходе своей последней поездки в Россию заявлял, что готов построить общину во Владимирской области РФ для переселенцев-африканеров из ЮАР — потомков голландских и французских переселенцев XVII-XVIII веков. РосСМИ писали, что он якобы готов вложить в этот проект несколько миллионов евро.

В июле 2025 года Эррол Маск заявлял, что хочет поехать на оккупированные территории Украины, а сыну рекомендует посетить Россию.

Ранее Эррол Маск говорил о том, что его сын хотел купить ракету у РФ.