Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск відвідує низку країн світу у режимі інкогніто, намагаючись у такий спосіб уникнути розголошення та публічного осуду.

Батько Ілона Маска Еррол Маск розповів, що візити сина у деякі країни відбуваються здебільшого так, що про це ніхто не дізнається. Цими подробицями Еррол Маск поділився 10 квітня в інтерв'ю російському медіа "ТАСС", оскільки черговий раз прибув з візитом до Росії.

Він зазначив, що його діти "мандрують, користуючись свого роду дипломатичним імунітетом". Вони це роблять нібито з метою, "щоб за обставин, що склалися, уникнути розголосу того, що вони перебувають у такій країні".

"Особливо Ілон", — підкреслив Маск-старший.

Діти Еррола Маска подорожують, користуючись "дипломатичним імунітетом"

Ілон Маск їздить у деякі країни так, щоб про це "ніхто не знав", і повертається назад також таємно, як це сталося нещодавно під час його подорожі у ПАР. Якщо ж мандрівка відбувається не за цим усталеним режимом, то до мільярдера виникає "дуже багато питань" і критики.

"Так ось, він нещодавно приїжджав до ПАР, і ніхто про це не знав. Він прилітає і відлітає. В іншому випадку виникає надто багато питань, надто багато критики з боку компаній, з якими він пов'язаний, що він даремно витрачає свій час, не виконує своєї роботи", — зазначив Еррол Маск.

Коментуючи перевагу сина мандрувати інкогніто у деякі країни, батько мільярдера також згадав про те, що нещодавно обговорював з ним свою чергу поїздку до Москви.

"Я не бачу нічого поганого в тому, щоб зупинитися в такому місті, як Москва", — зауважив Маск-старший.

Варто зауважити, що Еррол Маск в ході своєї останньої поїздки до Росії заявляв, що готовий побудувати громаду у Володимирській області РФ для переселенців-африканерів із ПАР — нащадків голландських і французьких переселенців XVII-XVIII століть. РосЗМІ писали, що він нібито готовий вкласти у цей проєкт кілька мільйонів євро.

У липні 2025 року Еррол Маск заявляв, що хоче поїхати на окуповані території України, а сину рекомендує відвідати Росію.

Раніше Еррол Маск говорив про те, що його син хотів купити ракету у РФ.