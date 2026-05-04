Який вигляд має помпезний маєток за $300 млн, що може належати Ілону Маску (фото)

Найдорожчий будинок, який зараз будують у Маямі, імовірно, вже показали Ілону Маску — причому у максимально закритому та ефектному форматі. За словами джерел, потенційний покупець-мільярдер навіть не ступав на землю звичайним шляхом: для нього організували справжнє шоу з гелікоптером і висадкою прямо з води.

Девелопер Тодд Майкл Глейзер розповів, що загадковий багатій прилетів гелікоптером, приземлився у затоці Біскейн, після чого дістався ділянки на плоті — і так само покинув її. Саме так, за кулісами і без зайвих очей, відбувся перегляд ультраелітної нерухомості, яку вже називають потенційно найдорожчою у США, пише New York Post.

Фото: Real Estate

Чи був це саме Маск — офіційно не підтверджено. "Можливо", — коротко відповів Глейзер. Водночас кілька брокерів переконані, що показ організували саме для нього, хоча інші називають це перебільшенням.

Найдорожчий маєток США

Йдеться про маєток, який може коштувати близько $300 млн після завершення будівництва. Проєкт настільки ексклюзивний, що його навіть прибрали з відкритого ринку — покази відбуваються лише для обраних і в умовах повної секретності.

Фото: Real Estate

Цікаво, що ще торік цю ділянку придбали за $105 млн, а вже за два місяці перепродали за $169 млн. Але замість швидкого заробітку інвестори вирішили створити щось значно амбітніше — будинок майбутнього для надбагатих.

Фото: Real Estate

Очікується, що маєток стане справжнім технологічним шедевром: панорамне скло, зелений дах, захист від ураганів і гараж на 31 авто. Завершення будівництва планують протягом двох років — і тоді, можливо, стане відомо, чи справді саме Маск стане його власником.

