18 повідомлень рано-вранці та вночі: журналісти підрахували, як часто Трамп пише в соцмережах

Виявилося, що за останній місяць президент США почав куди частіше писати у власній соцмережі Truth Social, ніж раніше. Причому більшість постів з'являються рано-вранці.

Журналісти Daily Beast проаналізували, що у квітні президент США опублікував 565 повідомлень на Truth Social. Це становить приблизно 18 повідомлень на день, і третина з них припадає на нічний час. Загальна кількість повідомлень більш ніж удвічі перевищує 250, які він опублікував у квітні 2018 року під час свого першого терміну в Білому домі.

Повідомлення Дональда Трампа за останній місяць викликали суперечки, зокрема одне, на якому він зображений в образі Ісуса, створене за допомогою штучного інтелекту, інше, відредаговане у фотошопі, де він погрожує Ірану, і повідомлення з критикою виборів 2020 року.

Ці повідомлення з'явилися на тлі того, що Трампа неодноразово фотографували із заплющеними очима на зустрічах і пресконференціях.

Дональда Трампа часто фотографували із заплющеними очима Фото: Independent

Незрозуміло, чи сам Трамп розмістив усі ці повідомлення в соціальних мережах, або ж деякі з них опублікувала Наталі Гарп, яка є виконавчим помічником президента, а також відома тим, що допомагає йому вести акаунти в соціальних мережах.

Видання Independent звернулося до Білого дому по коментарі щодо цієї серії публікацій. Прессекретар Білого дому Девіс Інгл раніше заявив, що з постами Трампа все гаразд, тому що американцям вони подобаються.

"Президент Трамп — найбільш відкритий і доступний для ЗМІ президент в американській історії, і його повернення в Білий дім врятувало традиційні ЗМІ від банкрутства. Преса знає, що їй ніколи не набридне Трамп, і американці цінують можливість почути його думку з перших рук з важливих для нашої країни питань", — сказав Інгл виданню.

Один із найбільш суперечливих постів Трампа минулого місяця з'явився 13 квітня о 2:49 ранку, коли президент опублікував зображення, на якому він постав в образі, схожому на Ісуса. На знімку Трамп у білому одязі покладає руки на голову чоловіка, що лежить на ліжку. Його оточували небесне світло і патріотичні символи. Цей пост негайно викликав обурення як серед прихильників, так і серед противників Трампа.

Пост, який Трампу довелося видалити Фото: Скриншот

"Це потрібно негайно видалити. У цьому контексті це неприйнятно", — написав Шон Фойхт, християнський активіст, який співпрацює з адміністрацією Трампа в організації заходів, пов'язаних із 250-річчям Америки.

Трамп спробував захистити пост, який згодом було видалено з його акаунта.

"Я опублікував це, і я думав, що це я, як лікар, і це якось пов'язано з Червоним Хрестом. Передбачалося, що це я, як лікар, який допомагає людям одужувати. І я дійсно допомагаю людям одужувати", — сказав Трамп журналістам.

Активна публікація Трампа в соціальних мережах також була відзначена 17 квітня, коли президент почав публікувати повідомлення приблизно о 20:40 і зробив 27 постів до раннього ранку. 18 квітня він зробив вісім постів після 1:00 ночі, а потім відновив публікації о 7:00 ранку.

У ніч на 18 квітня Трамп шість разів публікував повідомлення про вибори 2020 року, стверджуючи, що їх украли, а нелегальні мігранти сприяли збільшенню кількості голосів за Джо Байдена. Немає жодних доказів того, що вибори 2020 року були "вкрадені" у Трампа.

Потім, 29 квітня, о 4 годині ранку Трамп опублікував пост, у якому, судячи з усього, погрожував бомбардуванням Ірану. "Більше ніяких хороших хлопців", — написав президент поруч із фото, на якому він тримає автомат на тлі вибухів.

Аналіз показав, що Трамп частіше публікував пости у вихідні. Був тільки один вечір вихідних, 4 квітня, коли президент США нічого не писав у соцмережах.

Трамп сам говорив, що мало спить ночами Фото: Скриншот

Багато постів Трампа з'являлися до 1 години ночі або після 7 ранку, що, за словами президента, відповідає його звичайному режиму сну.

Однак після повернення в Білий дім Трампа бачили із заплющеними очима на зустрічах і публічних заходах. Це, в поєднанні з його нічними постами, викликало питання про його психічне здоров'я. Дехто критикував президента США, але ведуча Fox News Лора Інгрем поспішила його захистити.

"Ми всі знаємо, що він не спить, знаєте, я теж не дуже люблю спати. Тому, зізнаюся, іноді я заплющую очі, якщо хтось занадто довго говорить. Але подумаєш. Результати говорять самі за себе", — сказала вона, але водночас визнала, що Дональд Трамп спить 3–4 години на добу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини жартував, що ціни на нафту залежать від того, виспався Дональд Трамп чи ні.

А Данія тим часом запустила "нічний дозор", який відстежує нічні повідомлення Трампа, щоб потім Європа починала свій день підготовленою.