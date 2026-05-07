18 сообщений ранним утром и ночью: журналисты подсчитали, как часто Трамп пишет в соцсетях

Оказалось, что за последний месяц президент США начал куда чаще писать в своей собственной соцсети Truth Social, чем раньше. Причем большинство постов появляются ранним утром.

Журналисты Daily Beast проанализировали, что в апреле президент США опубликовал 565 сообщений на Truth Social. Это составляет примерно 18 сообщений в день, и треть из них приходится на ночное время. Общее количество сообщений более чем вдвое превышает 250, которые он опубликовал в апреле 2018 года во время своего первого срока в Белом доме.

Сообщения Дональда Трампа за последний месяц вызвали споры, в том числе одно, на котором он изображен в образе Иисуса , созданное с помощью искусственного интеллекта, другое, отредактированное в фотошопе, где он угрожает Ирану, и сообщения с критикой выборов 2020 года.

Эти сообщения появились на фоне того, что Трампа неоднократно фотографировали с закрытыми глазами на встречах и пресс-конференциях.

Неясно, сам ли Трамп разместил все эти сообщения в социальных сетях, или же некоторые из них были опубликованы Натали Харп, которая является исполнительным помощником президента, а также известна тем, что помогает ему вести аккаунты в социальных сетях.

Издание Independent обратилось в Белый дом за комментариями по поводу этой серии публикаций. Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл ранее заявил, что с постами Трампа все в порядке, потому что американцам они нравятся.

"Президент Трамп — самый открытый и доступный для СМИ президент в американской истории, и его возвращение в Белый дом спасло традиционные СМИ от банкротства. Пресса знает, что ей никогда не надоест Трамп, и американцы ценят возможность услышать его мнение из первых рук по важным для нашей страны вопросам", — сказал Ингл изданию.

Один из самых спорных постов Трампа в прошлом месяце появился 13 апреля в 2:49 утра, когда президент опубликовал изображение, на котором он предстал в образе, похожем на Иисуса. На снимке Трамп в белой одежде возлагает руки на голову лежащего на кровати мужчины. Его окружали небесный свет и патриотические символы. Этот пост немедленно вызвал возмущение как среди сторонников, так и среди противников Трампа.

"Это нужно немедленно удалить. В данном контексте это неприемлемо", — написал Шон Фойхт, христианский активист, сотрудничающий с администрацией Трампа в организации мероприятий, связанных с 250-летием Америки.

Трамп попытался защитить пост, который впоследствии был удален с его аккаунта.

"Я опубликовал это, и я думал, что это я, как врач, и это как-то связано с Красным Крестом. Предполагалось, что это я, как врач, помогающий людям выздоравливать. И я действительно помогаю людям выздоравливать", — сказал Трамп журналистам .

Активная публикация Трампа в социальных сетях также была отмечена 17 апреля, когда президент начал публиковать сообщения около 20:40 и сделал 27 постов до раннего утра. 18 апреля он сделал восемь постов после 1:00 ночи, а затем возобновил публикации в 7:00 утра.

В ночь на 18 апреля Трамп шесть раз публиковал сообщения о выборах 2020 года, утверждая, что они были украдены, а нелегальные мигранты способствовали увеличению числа голосов за Джо Байдена. Нет никаких доказательств того, что выборы 2020 года были "украдены" у Трампа.

Затем, 29 апреля, в 4 часа утра Трамп опубликовал пост, в котором, судя по всему, угрожал бомбежкой Ирана. "Больше никаких хороших парней", — написал президент рядом с фотографией, на которой он держит автомат на фоне взрывов.

Анализ показал, что Трамп чаще публиковал посты по выходным. Был только один вечер выходных, 4 апреля, когда президент США ничего не писал в соцсетях.

Многие посты Трампа появлялись до 1 часа ночи или после 7 утра, что, по словам президента, соответствует его обычному режиму сна.

Однако после возвращения в Белый дом Трампа видели с закрытыми глазами на встречах и публичных мероприятиях. Это, в сочетании с его ночными постами, вызвало вопросы о его психическом здоровье. Некоторые критиковали президента США, но ведущая Fox News Лора Ингрэм поспешила его защитить .

"Мы все знаем, что он не спит, знаете ли, я тоже не очень люблю спать. Поэтому, признаюсь, иногда я закрываю глаза, если кто-то слишком долго говорит. Но подумаешь. Результаты говорят сами за себя", — сказала она, но при этом признала, что Дональд Трамп спит 3-4 часа в сутки.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии шутил, что цены на нефть зависят от того, выспался Дональд Трамп, или нет.

А Дания тем временем запустила "ночной дозор", который отслеживает ночные сообщения Трампа, чтобы потом Европа начинала свой день подготовленной.