Цены на нефть зависят от того, выспался Трамп, или нет: Фицо раскритиковал президента США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что мировые цены на нефть зависят от настроения Трампа. А также предположил, что ООН распадется, потому что не может остановить войны в Иране и Украине. И НАТО тоже на грани краха

"Мы находимся под давлением цен на нефть, в зависимости от того, как президент США спит. Когда он хорошо спит, нефть идет вниз, когда он плохо спит и сделает какое-то заявление, нефть автоматически идет вверх", — пошутил Роберт Фицо на встрече со студентами в Ружомбероке.

По его словам, из-за событий на Ближнем Востоке во всем мире "сейчас не лучшее время".

Также он раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций в вопросах мира.

"Сегодня ООН вызывает смех. Кто остановил американцев в Ираке? Кто остановил американцев в Иране? Кто остановил американцев, например в Венесуэле? И я боюсь, что появятся и другие страны, находящиеся в сфере интересов США. Я говорю прежде всего о Кубе. И еще не закончилась эта история вокруг Дании и Гренландии, где, вероятно, США еще будут проявлять свои интересы", — рассказал Фицо.

Відео дня

По его словам и Североатлантический альянс вскоре может развалиться.

"Крах НАТО возможен. Мы не делаем вид, что НАТО неизменно или что просто невозможно предположить, что НАТО может рухнуть. Какие у нас есть альтернативы? В настоящее время альтернативы нет", — сказал Фицо.

Напоследок он заявил, что поедет в Москву на 9 мая, чтобы "возложить цветы" и попросил на него "не сердиться": "Я отвергаю идеологические рамки. Любой может подойти ко мне и сказать, почему я встречаюсь с президентом России Путиным, а почему мне не следует с ним встречаться. Я встречаюсь с Путиным, все меня критикуют до встречи, а когда я возвращаюсь после встречи с Путиным, все в туалетах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал".

"Так почему бы героям не пойти и не пообщаться с ним тоже? В конце концов, нам нужно поговорить с этими людьми. И поэтому мы делаем ставку на общение со всеми. И я думаю, что в Европе мало правительств, которые имеют такие обширные контакты", — сообщил Фицо.

Напомним, ранее Фицо жаловался, что Литва и Латвия отказали ему в будущем полете через их территорию в РФ на парад 9 мая. Эстония тоже поддержала действия Риги и Вильнюса относительно стремлений политика.

Фокус рассказывал о том, что Фицо грозит обвинение в государственной измене. Полиция начала расследование в отношении политика по обвинению в государственной измене и других преступлениях.