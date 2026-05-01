Ціни на нафту залежать від того, виспався Трамп, чи ні: Фіцо розкритикував президента США

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що світові ціни на нафту залежать від настрою Трампа. А також припустив, що ООН розпадеться, бо не може зупинити війни в Ірані та Україні. І НАТО теж на межі краху

"Ми перебуваємо під тиском цін на нафту, залежно від того, як президент США спить. Коли він добре спить, нафта йде вниз, коли він погано спить і зробить якусь заяву, нафта автоматично йде вгору", — пожартував Роберт Фіцо на зустрічі зі студентами в Ружомбероці.

Фіцо розповів студентам про Трампа, НАТО та ООН

За його словами, через події на Близькому Сході в усьому світі "зараз не найкращий час".

Також він розкритикував діяльність Організації Об'єднаних Націй у питаннях миру.

"Сьогодні ООН викликає сміх. Хто зупинив американців в Іраку? Хто зупинив американців в Ірані? Хто зупинив американців, наприклад у Венесуелі? І я боюся, що з'являться й інші країни, які перебувають у сфері інтересів США. Я говорю насамперед про Кубу. І ще не закінчилася ця історія навколо Данії та Гренландії, де, імовірно, США ще проявлятимуть свої інтереси", — розповів Фіцо.

За його словами і Північноатлантичний альянс незабаром може розвалитися.

"Крах НАТО можливий. Ми не робимо вигляд, що НАТО незмінне або що просто неможливо припустити, що НАТО може впасти. Які у нас є альтернативи? На даний час альтернативи немає", — сказав Фіцо.

Наостанок він заявив, що поїде в Москву на 9 травня, щоб "покласти квіти" і попросив на нього "не сердитися": "Я відкидаю ідеологічні рамки. Будь-хто може підійти до мене і сказати, чому я зустрічаюся з президентом Росії Путіним, а чому мені не слід з ним зустрічатися. Я зустрічаюся з Путіним, усі мене критикують до зустрічі, а коли я повертаюся після зустрічі з Путіним, усі в туалетах Брюсселя запитують мене, що він сказав".

"То чому б героям не піти і не поспілкуватися з ним теж? Зрештою, нам потрібно поговорити з цими людьми. І тому ми робимо ставку на спілкування з усіма. І я думаю, що в Європі мало урядів, які мають такі великі контакти", — повідомив Фіцо.

Нагадаємо, раніше Фіцо скаржився, що Литва і Латвія відмовили йому в майбутньому польоті через їхню територію до РФ на парад 9 травня. Естонія теж підтримала дії Риги та Вільнюса щодо прагнень політика.

Фокус розповідав про те, що Фіцо загрожує звинувачення в державній зраді. Поліція почала розслідування щодо політика за звинуваченням у державній зраді та інших злочинах.