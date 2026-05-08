Група туристів опинилася в зоні виверження вулкана в Індонезії: є загиблі (відео)

20 туристів опинилися в пастці після початку сповіщення вулкана Дуконо, на острові Халмахера, у провінції Північний Малук в Індонезії. Уже відомо про трьох загиблих.

Виверження почалося о 07:41 за місцевим часом, виплеснувши вулканічний попіл висотою до 10 км, повідомляє ВВС.

Три жертви входили в групу з 20 сінгапурців та індонезійців, які здійснювали сходження на гору, незважаючи на обмеження. Іншу частину туристів рятувальники врешті-решт виявили та евакуювали з гори.

Крім групи з 20 осіб, за свідченнями очевидців, на горі висотою 1335 метрів перебували й інші туристи.

Начальник поліції Північної Хальмахери Ерліхсон Пасарібу заявив, що евакуація тіл, які перебувають на великих висотах, ускладнена через повторювані виверження, складний рельєф і сильні вибухи вулкана.

Вулкан вивергався понад 200 разів із березня минулого року. З грудня 2024 року влада попереджала про небезпеку сходження на гору через міркування безпеки і просила не вчиняти жодних дій у межах 4 км від кратера.

Індонезійське пошуково-рятувальне агентство Barsanas заявило, що під час початкових обговорень між владою було встановлено, що цього разу мала місце "можлива недбалість з боку туроператорів або окремих осіб", які продовжили сходження на гору Дуконо, незважаючи на попередження.

Доктор Дарьоно з Індонезійської асоціації експертів зі стихійних лих заявив, що інцидент "ще раз продемонстрував, що до діючих вулканів ніколи не можна ставитися як до звичайних туристичних місць":

"Дуконо — це гора з майже безперервною виверженою активністю, тому будь-яке порушення небезпечної зони несе в собі смертельний ризик".

Наразі гора Дуконо перебуває на другому рівні чотириступеневої системи вулканічної небезпеки Індонезійської вулканологічної служби, що вказує на підвищену активність і необхідність дотримання обережності.

